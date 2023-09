Astronauta Frank Rubio estabelece novo recorde de resistência nos EUA com 371 dias no espaço

By

O astronauta Frank Rubio quebrou o recorde de resistência de voo único dos EUA ao passar 371 dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Isso supera o recorde anterior de 355 dias detido por Mark Vande Hei. Rubio, junto com os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, deve retornar à Terra em 27 de setembro, após uma longa estadia no espaço.

Originalmente planejado para retornar em março, Rubio e seus companheiros de tripulação tiveram que permanecer na ISS devido a um vazamento de refrigerante em sua balsa Soyuz MS-22. O vazamento, que se acredita ter sido causado por um impacto de micrometeoróide, forçou a tripulação a prolongar sua estadia por seis meses. Em fevereiro, uma Soyuz substituta não pilotada foi lançada com sucesso para garantir que o cronograma de rotação da tripulação russa permanecesse no caminho certo.

Rubio expressou os desafios de ficar longe da família em momentos marcantes, como aniversários e a ida do filho para a faculdade, mas elogiou a esposa e os filhos por lidarem bem com a situação. Apesar das dificuldades pessoais, Rubio focou no trabalho e tirou o melhor proveito da situação.

A conquista recorde de Rubio o aproxima do recorde mundial estabelecido pelo cosmonauta Valery Polyakov, que passou 437 dias e 18 horas a bordo da estação espacial russa Mir. A próxima tripulação que substituirá Rubio e seus colegas incluirá Oleg Kononenko, Nikolai Chub e o astronauta da NASA Loral O'Hara, com Kononenko e Chub planejando passar um ano na ISS.

Fonte: Associated Press