O astronauta Frank Rubio deve retornar à Terra após uma missão espacial que quebrou recordes

O astronauta da NASA Frank Rubio, que detém o recorde dos EUA de maior tempo contínuo passado no espaço, deve retornar à Terra em 27 de setembro, concluindo uma missão que durou mais de um ano na Estação Espacial Internacional (ISS). Rubio, juntamente com dois cosmonautas russos, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, ficaram originalmente presos na órbita baixa da Terra devido a um vazamento de refrigerante em sua viagem planejada para casa, uma cápsula Soyuz ancorada na estação espacial, em dezembro de 2022.

Para resolver o problema, tanto a NASA como a agência espacial russa Roscosmos prolongaram a expedição da tripulação por mais seis meses. Eles determinaram que a cápsula com vazamento não era adequada para levar a tripulação para casa, pois representava o risco de superaquecimento durante a reentrada na atmosfera da Terra. Como resultado, a tripulação retornará à Terra em uma cápsula Soyuz substituta que foi enviada vazia.

Ao longo de sua extensa missão espacial, Rubio manteve contato regular com sua família e contou com o apoio de sua tripulação. Ele enfatizou a importância de encontrar um equilíbrio entre trabalho e relaxamento para manter sua saúde mental. A missão de Rubio, que totalizou 371 dias consecutivos no espaço, quebrou o recorde anterior dos EUA estabelecido pelo astronauta Mark Vande Hei em 2021.

Apesar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e das tensões geopolíticas em curso, a NASA e a Roscosmos continuaram os seus esforços de colaboração na ISS. A tripulação recebeu bem a notícia de sua missão estendida, e o gerente do programa da estação espacial da NASA, Joel Montalbano, mencionou brincando a possibilidade de voar em sorvete como recompensa.

Rubio, médico, expressou que não teria aceitado a missão se soubesse que ela o manteria afastado da família por mais de um ano. No entanto, ele aproveitou ao máximo seu tempo no espaço conduzindo pesquisas sobre combustão, participando de estudos de saúde humana e cuidando do espaçamento de tomates como parte de seu experimento científico favorito.

Para testemunhar a saída de Rubio da estação espacial, os telespectadores podem sintonizar a NASA TV no site da agência no dia 27 de setembro. A nave está programada para deixar a doca da estação espacial às 3h51 ET, com cobertura do pouso começando às 6h ET .

Fontes: NASA, Mashable