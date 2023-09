Astronauta da NASA, Frank Rubio, bate recorde de voo espacial mais longo dos EUA

By

O astronauta da NASA, Frank Rubio, fez história ao superar o maior recorde de voos espaciais dos EUA. Atualmente estacionado na Estação Espacial Internacional (ISS), Rubio superou na segunda-feira o recorde anterior de 355 dias. Rubio chegou inicialmente à ISS em setembro do ano passado junto com dois cosmonautas russos para o que deveria ser uma missão de rotina de seis meses.

No entanto, sua estadia foi inesperadamente prolongada depois que sua cápsula Soyuz sofreu um vazamento de refrigerante enquanto estava ancorada na estação espacial. Com isso, o retorno do trio à Terra, previsto para 27 de setembro, será feito por meio de uma cápsula substituta que foi enviada à ISS exclusivamente para a viagem de volta.

Assim que Rubio completar sua missão e pousar na Terra, ele terá passado um total de 371 dias no espaço, superando o recorde anterior estabelecido por Mark Vande Hei. O recorde de voo espacial único de Vande Hei foi de 355 dias. É importante notar que o recorde mundial do voo espacial mais longo pertence ao cosmonauta russo Valeri Polyakov, que passou 437 dias a bordo da estação espacial Mir em meados da década de 1990.

A conquista de Rubio foi calorosamente reconhecida pelo chefe da NASA, Bill Nelson, que expressou sua admiração pela dedicação de Rubio em uma mensagem transmitida através do X, anteriormente conhecido como Twitter.

Enquanto Rubio se prepara para retornar à Terra, uma tripulação substituta composta por dois russos e um americano está programada para ser lançada do Cazaquistão na sexta-feira e assumirá as responsabilidades da tripulação cessante na ISS.

