A astronauta da NASA Tracy Caldwell Dyson se juntará à tripulação russa na missão espacial de 2024

A astronauta da NASA Tracy Caldwell Dyson foi anunciada como parte da tripulação da missão da espaçonave MS-25 Soyuz, com lançamento previsto para março de 2024. Esta será a terceira viagem de Dyson à órbita, e ela será acompanhada pelo cosmonauta da Roscosmos Oleg Novitskiy e Bielorrússia participante do voo espacial Marina Vasilevskaya. A missão está prevista para durar seis meses, com Dyson retornando à Terra no outono de 2024.

O acordo entre a NASA e a Roscosmos permite tripulações integradas, garantindo que haja membros devidamente treinados a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) para manutenção e caminhadas espaciais. Também fornece planos de contingência em caso de problemas com a tripulação da espaçonave ou emergências que exijam um retorno antecipado à Terra.

As excursões espaciais anteriores de Dyson incluem uma missão de 12 dias no ônibus espacial Endeavour STS-118 em 2007, bem como um período de 174 dias como engenheira de voo na Expedição 23/24 em 2010. Ela também realizou três caminhadas espaciais de contingência em 2010 para reparar um módulo de bomba com falha.

Novitskiy, que já esteve no espaço três vezes, e Vasilevskaya, que será o primeiro bielorrusso no espaço, também farão parte da missão MS-25. Novitskiy acumulou 531 dias em órbita e até participou da filmagem de um filme espacial russo chamado “O Desafio” na ISS em 2021.

A inclusão de tripulantes de diferentes países destaca a importância da colaboração internacional na exploração espacial. Com a NASA e a Roscosmos continuando a sua parceria, a missão está definida para promover a investigação científica e os avanços na ISS.

Fonte: NASA, TASS