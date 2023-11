Novo artigo: Astronautas da NASA realizam primeira caminhada espacial para trabalhos de manutenção

Os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara fizeram história hoje ao embarcarem em sua primeira caminhada espacial fora da Estação Espacial Internacional (ISS) para trabalhos de manutenção. Este momento marcante marca a 12ª caminhada espacial na ISS este ano e deverá durar quase 7 horas.

Durante a caminhada espacial, os astronautas removerão equipamentos de comunicação de rádio e trocarão hardware que permite que os painéis solares da ISS rastreiem o Sol. Este trabalho vital de manutenção garante o funcionamento contínuo e a eficiência do laboratório orbital.

Tanto Jasmin Moghbeli quanto Loral O'Hara são membros da Expedição 70, que começou em setembro deste ano. Antes da caminhada espacial, os astronautas foram submetidos a exames médicos padrão para garantir a sua saúde e prontidão para a tarefa em questão. Eles foram auxiliados pelo colega astronauta Mogensen, que realizou verificações de temperatura, pressão arterial, pulso e respiração.

Para assistir à caminhada espacial ao vivo, os espectadores podem sintonizar a TV da NASA ou o canal da NASA no YouTube. A cobertura começará às 6h30 ET para aqueles nos Estados Unidos, enquanto os espectadores na Índia poderão assistir à ação às 4h, horário padrão da Índia, no canal da NASA no YouTube.

Esta caminhada espacial não significa apenas um marco importante para os astronautas envolvidos, mas também destaca o compromisso e a dedicação contínuos da NASA em manter e melhorar a funcionalidade da ISS. À medida que continuamos a explorar as profundezas do espaço, esse trabalho de manutenção torna-se crucial para garantir o sucesso de futuras missões e o progresso contínuo da exploração espacial humana.

