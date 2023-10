Asteróide 1998 HH49: um encontro próximo com o sistema Sentry II da NASA

By

O sistema Sentry II da NASA está rastreando diligentemente asteróides próximos à Terra (NEAs) para garantir a segurança do nosso planeta. Um desses asteroides, designado como 1998 HH49, chamou recentemente a atenção do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA.

Medindo aproximadamente 600 pés de tamanho, espera-se que este enorme corpo celeste faça um sobrevoo próximo em 17 de outubro. Embora esteja a cerca de 1.17 milhão de quilômetros de distância da Terra em seu ponto mais próximo, sua velocidade impressionante de 53,233 quilômetros por hora despertou o interesse. dos astrônomos.

Avistado originalmente em 28 de abril de 1998 e observado novamente em 1º de dezembro de 2021, este asteroide pertence ao grupo Apollo. Os asteróides Apollo têm o nome do asteróide Apollo de 1862 e são bem conhecidos por sua tendência de cruzar o caminho da Terra. Notavelmente, a classe Apollo foi responsável pela explosão do meteoro de Chelyabinsk em 2013, que causou danos e ferimentos significativos na Rússia.

Embora o 1998 HH49 seja classificado como “potencialmente perigoso” devido ao seu tamanho, a NASA prevê que o seu sobrevôo será seguro. No entanto, a sua presença sublinha a imprevisibilidade do vasto universo e o papel crucial de agências como a NASA na monitorização de ameaças celestes.

Concluindo, o sistema Sentry II da NASA desempenha um papel vital no rastreamento de asteróides próximos à Terra, como o 1998 HH49, para antecipar perigos potenciais. Embora não se espere que a passagem deste asteróide em particular represente uma ameaça, o seu tamanho serve como um lembrete da necessidade de vigilância constante para garantir a segurança do nosso planeta.

Fontes:

– Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA

– Explosão de meteoro de Chelyabinsk em 2013