NASA imprime e testa com sucesso bocal de motor de foguete em 3D para missões no espaço profundo

A NASA alcançou um marco significativo na fabricação aditiva ao imprimir e testar com sucesso um novo bico de motor de foguete como parte de seu projeto RAMFIRE. RAMFIRE, que significa Fabricação Aditiva Reativa para a Quarta Revolução Industrial, é financiado pela Diretoria de Missão de Tecnologia Espacial (STMD) da NASA. O projeto visa avançar na fabricação aditiva e desenvolver novos sistemas de propulsão para as futuras missões da NASA no espaço profundo.

Em colaboração com o desenvolvedor de materiais Elementum 3D, os engenheiros da NASA do Marshall Space Flight Center criaram um alumínio soldável conhecido como A6061-RAM2. Esta variante de alumínio possui as propriedades de resistência ao calor necessárias para uso em motores de foguete. Ao imprimir o bico em 3D como uma peça única, o tempo de fabricação é significativamente reduzido em comparação com os bicos fabricados tradicionalmente, que podem exigir até 1,000 peças unidas individualmente.

O bico RAMFIRE impresso em 3D incorpora pequenos canais internos para resfriar o bico durante as operações e evitar o derretimento. Sua natureza leve permite a produção de componentes de alta resistência, possibilitando missões no espaço profundo que transportam cargas úteis mais pesadas. Isto é crucial para a iniciativa Moon to Mars da NASA, que visa estabelecer uma presença humana de longo prazo na Lua e, eventualmente, enviar missões humanas a Marte.

O bocal RAMFIRE passou por rigorosos testes de fogo quente, incluindo diferentes configurações de combustível, na Área de Teste Leste de Marshall. Os testes demonstraram que o bico impresso em 3D pode operar com eficácia em ambientes exigentes de espaço profundo e suportar cargas térmicas, estruturais e de pressão. O bico também está sendo compartilhado com partes interessadas comerciais e acadêmicas, com empresas aeroespaciais avaliando a nova liga de alumínio e o processo de impressão 3D para diversas aplicações.

Esta conquista da NASA mostra o uso crescente da manufatura aditiva na produção de componentes de motores de foguetes. Outras empresas, como a AMCM e a Agile Space Industries, também estão a utilizar tecnologias de impressão 3D para fabricar câmaras de combustão e peças críticas de foguetes. Esses avanços na fabricação aditiva são cruciais para o futuro da exploração espacial e para o desenvolvimento de sistemas de propulsão avançados.

