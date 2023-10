Estudo de nanocarreadores revela alta prevalência de anticorpos contra polietilenoglicol (PEG) na população alemã

Um estudo recente conduzido por pesquisadores do Instituto Max Planck de Pesquisa de Polímeros lançou luz sobre a prevalência de anticorpos contra o polietilenoglicol (PEG) na população alemã. PEG é uma substância comum usada em cosméticos, alimentos e medicamentos. A presença de anticorpos contra PEG pode impactar significativamente a eficácia das terapias médicas utilizando nanocarreadores.

Os investigadores pretendiam investigar até que ponto os anticorpos contra o PEG já estão presentes na sociedade alemã e como podem afetar a utilização de nanocarreadores em tratamentos médicos. Os anticorpos são normalmente produzidos pelo sistema imunológico para combater infecções virais. No entanto, descobriu-se que também podem desenvolver-se anticorpos contra o PEG, uma molécula com uma estrutura relativamente simples.

O PEG é usado na medicina para atuar como revestimento protetor para transportadores de medicamentos nanométricos, aumentando seu tempo de circulação na corrente sanguínea. Isto é particularmente relevante para o desenvolvimento de nanocarreadores em terapias contra o câncer. No entanto, o estudo descobriu que os anticorpos contra o PEG se ligam aos nanocarreadores revestidos, tornando-os visíveis ao sistema imunitário e dificultando os seus efeitos terapêuticos.

A equipa de investigação examinou mais de 500 amostras de sangue colhidas de pacientes em 2019. Descobriram que os anticorpos PEG eram detectáveis ​​em 83% das amostras. Curiosamente, descobriu-se que a concentração destes anticorpos era inversamente proporcional à idade dos indivíduos testados, sugerindo que a prevalência de anticorpos pode ser influenciada pelo recente aumento na utilização de PEG e pela variação do sistema imunitário com a idade.

As descobertas deste estudo têm implicações significativas para futuras terapias médicas utilizando nanocarreadores. Os investigadores acreditam que as terapias poderão ter de ser ajustadas para ter em conta a resposta do sistema imunitário aos anticorpos PEG. Possíveis modificações poderiam incluir a substituição do PEG por substâncias alternativas ou a individualização da quantidade de ingrediente ativo de acordo com a concentração de anticorpos no sangue do paciente.

Mais pesquisas estão planejadas para explorar como as terapias com nanotransportadores podem ser adaptadas para superar os desafios colocados pelos anticorpos contra o PEG. O objetivo é desenvolver abordagens inovadoras que garantam a entrega eficaz de medicamentos em tratamentos médicos.

No geral, este estudo destaca a importância de compreender a prevalência e o impacto dos anticorpos contra o PEG no desenvolvimento de nanocarreadores para terapias médicas. Ao enfrentar estes desafios, os investigadores podem melhorar a eficácia e a segurança dos tratamentos baseados em nanocarreadores e potencialmente revolucionar os resultados dos cuidados de saúde.

Fontes:

– Horizontes em Nanoescala (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Sociedade Max Planck