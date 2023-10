A história entrelaçada do Neandertal e do Homo sapiens: insights da análise de DNA

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade de Genebra (UNIGE) oferece novos insights sobre a distribuição do DNA de Neandertal no atual Homo sapiens. O estudo, publicado na revista Science Advances, explora como o DNA dos Neandertais foi distribuído no genoma do Homo sapiens ao longo dos últimos 40,000 mil anos.

A investigação revela variações subtis na presença do ADN de Neandertal ao longo de diferentes períodos de tempo e regiões geográficas, lançando luz sobre a história interligada destas duas espécies. Há muito se sabe que os neandertais e o Homo sapiens cruzaram, resultando em aproximadamente dois por cento do DNA de origem neandertal nos genomas dos atuais eurasianos.

No entanto, o estudo mostra que esta percentagem não é consistente em toda a Eurásia. O DNA neandertal é ligeiramente mais abundante nos genomas asiáticos em comparação com os europeus. Uma explicação é que diferentes impactos da selecção natural nos genes de origem neandertal podem ter causado estas variações entre as populações asiáticas e europeias.

Outra teoria proposta pelos cientistas da UNIGE sugere que os fluxos migratórios podem ser um factor-chave na distribuição do ADN de Neandertal. Quando uma população migratória se mistura com uma população local, o ADN da população local tende a aumentar proporcionalmente à distância do ponto de origem do grupo migratório.

Para testar esta teoria, os investigadores utilizaram uma base de dados contendo mais de 4,000 genomas de indivíduos da Eurásia que remontam a 40,000 anos. As suas descobertas estatísticas indicam que os caçadores-coletores europeus do Paleolítico tinham uma proporção ligeiramente maior de DNA de Neandertal em comparação com os seus homólogos asiáticos. No entanto, durante a transição Neolítica (há 10,000 a 5,000 anos), houve uma redução na proporção de ADN de Neandertal nos genomas europeus, resultando numa percentagem ligeiramente inferior à das populações asiáticas.

A chegada dos primeiros agricultores da Anatólia e da região do Egeu durante este período, que transportavam menos ADN de Neandertal, diluiu ainda mais a concentração de ADN de Neandertal na Europa. Estas descobertas fornecem informações valiosas sobre a jornada evolutiva e o processo de hibridização destas duas espécies.

Em conclusão, a integração da investigação do genoma antigo e dos dados arqueológicos permite-nos desvendar a complexa história dos Neandertais e do Homo sapiens. Este estudo serve de referência para estudos futuros e pode ajudar a identificar perfis genéticos que se desviam da média, revelando potencialmente efeitos vantajosos ou desvantajosos.

