Cientistas descobrem como os metais preciosos da Terra permanecem perto da superfície

Os cientistas descobriram a razão pela qual metais preciosos como ouro, platina e paládio são encontrados perto da superfície da Terra, apesar da sua densidade sugerir que deveriam ter afundado até ao núcleo. Os pesquisadores descobriram que esses metais ficaram presos em rochas meio derretidas depois que enormes rochas espaciais colidiram com a Terra. A presença desses metais preciosos perto da superfície há muito tempo confunde os cientistas, mas acredita-se que eles pousaram na Terra durante impactos com grandes rochas espaciais logo após a formação do planeta. No entanto, em vez de afundarem até ao núcleo, estes metais infiltraram-se através do manto e ficaram presos na rocha em solidificação, permitindo-lhes permanecer perto da superfície.

Num estudo recente, os cientistas simularam impactos antigos na Terra primitiva para entender por que estes metais preciosos não afundaram até ao núcleo. Eles descobriram que quando uma enorme rocha espacial, potencialmente do tamanho da Lua, colidiu com a Terra, criou um oceano de magma derretido que penetrou no manto. Abaixo deste oceano de magma havia uma região de rocha meio derretida e meio sólida. Os metais do impactor permearam gradualmente esta região semifundida, misturando-se com o manto. Em vez de afundar diretamente no núcleo, o manto infundido com metal solidificou, prendendo fragmentos de metal ao longo do caminho.

Ao longo de milhares de milhões de anos, a agitação e a convecção no manto aproximaram estes metais da crosta, tornando-os acessíveis para operações de mineração. Esta descoberta esclarece a origem e a abundância dos metais preciosos na Terra, explicando como acabaram perto da superfície. Além disso, é possível que estas regiões ricas em metais no manto ainda possam ser visíveis hoje em imagens sísmicas do interior da Terra.

Mais pesquisas poderiam envolver a simulação de impactos semelhantes em outros planetas terrestres, como Marte ou Vênus, para entender como esse processo funcionaria em mundos diferentes. Este estudo fornece informações valiosas sobre os processos geológicos que moldaram o nosso planeta e a distribuição de metais preciosos.

