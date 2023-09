Elétrons de alta energia da cauda magnética da Terra podem estar criando água na Lua

Os cientistas descobriram que os elétrons de alta energia localizados no plasma que circunda a Terra estão criando água na Lua. Esta nova descoberta poderá fornecer informações valiosas sobre a distribuição da água na superfície lunar, particularmente em regiões permanentemente sombreadas que nunca recebem luz solar. Compreender a distribuição da água na Lua é crucial para estudar a sua evolução e planear futuras missões tripuladas. A água pode ser colhida pelos astronautas para seu sustento e também pode ser convertida em combustível para futuras explorações espaciais.

A pesquisa, liderada pelo cientista Shuai Li, da Universidade do Havaí em Mānoa, conecta a formação de água na Lua à bolha magnética da Terra conhecida como magnetosfera. A magnetosfera atua como um escudo, protegendo a Terra das partículas de alta energia do vento solar. Quando o vento solar interage com a magnetosfera, ele cria uma longa cauda magnética no lado noturno da Terra, chamada cauda magnética. Dentro desta cauda magnética, elétrons e íons de alta energia formam uma folha de plasma.

À medida que a Lua orbita a Terra, ela passa por esta cauda magnética, que a protege de partículas carregadas, ao mesmo tempo que permite que a luz alcance a superfície lunar. Pesquisas anteriores mostraram que quando a Lua está fora da cauda magnética, ela é bombardeada pelo vento solar e pequenas quantidades de água são criadas. No entanto, esperava-se que a formação de água diminuísse significativamente dentro da cauda magnética devido à ausência de prótons do vento solar.

Usando dados coletados pelo Moon Mineralogy Mapper na espaçonave Chandrayaan 1, Li e sua equipe descobriram que a formação de água na cauda magnética da Terra é semelhante a quando a Lua está fora da cauda magnética. Isso sugere que existem processos ou fontes adicionais de água dentro da cauda magnética que não estão diretamente associados à implantação do vento solar. A equipe descobriu que os elétrons de alta energia na cauda magnética produzem efeitos semelhantes aos dos íons do vento solar.

Esta descoberta apoia pesquisas anteriores de Li que mostraram que o oxigênio na cauda magnética enferruja o ferro nas regiões polares da lua. Enfatiza a profunda conexão entre a Terra e a Lua. A equipe continuará investigando o ambiente de plasma ao redor da Lua e estudando o conteúdo de água nos pólos lunares durante as diferentes fases da passagem da Lua pela cauda magnética.

Esta investigação é essencial no âmbito do programa Artemis, que visa devolver os humanos à Lua até 2026. As descobertas feitas contribuirão para um melhor planeamento e preparação para missões alargadas à superfície lunar e mais além.

Fonte:

– Space.com (artigo original)