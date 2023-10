Misterioso estrondo e flash de luz assustam moradores de Melbourne: meteoro entra na atmosfera da Terra

By

Moradores do nordeste de Melbourne ficaram surpresos na noite de quarta-feira quando um grande estrondo e um flash de luz brilhante iluminaram o céu. Os especialistas acreditam que este fenômeno foi causado por um meteoro que entrou na atmosfera da Terra, cativando moradores de Doreen, Mernda, Balwyn e Doncaster.

As especulações sobre a origem do ruído variaram de obras nas estradas e fogos de artifício a trovões ou até mesmo um OVNI. No entanto, o Dr. Brad Tucker, astrônomo da Universidade Nacional Australiana, explicou que a explicação mais plausível era um meteoro. Ele descreveu os meteoros como fragmentos de asteroides que se desprendem e viajam pelo espaço.

O meteoro responsável pelo espetáculo foi estimado em tamanho de uma bola de basquete, com aproximadamente entre 10cm e 40cm de largura. Ele viajou a uma velocidade surpreendente de cerca de 20 km por segundo ou 72,000 km por hora, liberando uma quantidade significativa de energia ao entrar na atmosfera da Terra. O Dr. Tucker comparou esta liberação de energia à de uma pequena bomba nuclear.

Embora meteoros desta natureza não sejam incomuns, são difíceis de detectar e prever. Os cientistas estão continuamente a trabalhar na melhoria dos seus métodos de identificação e rastreio destes objetos, especialmente os maiores que podem representar uma ameaça para a Terra. Dr. Tucker enfatizou a necessidade de vigilância e estudo destes eventos para melhorar a nossa compreensão da origem e evolução do sistema solar.

Felizmente, não há necessidade de pânico em relação ao impacto dos meteoros. No entanto, é crucial relatar quaisquer avistamentos ou experiências de tais eventos a organizações como a Organização Internacional de Meteoros ou a Fireballs in the Sky. Estes relatórios contribuem para a investigação científica e fornecem informações valiosas sobre a natureza e o comportamento dos meteoros.

Este recente incidente em Melbourne não é isolado, uma vez que fenómenos semelhantes ocorreram noutras partes da Austrália. Em agosto, Victoria testemunhou um misterioso feixe de luz atravessando o céu noturno, culminando em um som estrondoso. A agência espacial australiana confirmou que foi resultado da incineração de detritos espaciais. Da mesma forma, os residentes de Sydney relataram uma explosão inexplicável em 2021, e as autoridades não encontraram nenhuma evidência fundamentada.

Concluindo, a ocorrência de meteoros não é totalmente incomum. Embora possam parecer acontecimentos surpreendentes, proporcionam aos cientistas oportunidades valiosas para se aprofundarem nos mistérios do nosso universo. Vigilância, estudo e relatórios desempenham um papel vital na desvendação dos segredos destes visitantes celestiais.

