Um forte estrondo em Melbourne pode ser a entrada de um meteorito na atmosfera

Sinopse: Suspeita-se que um estrondo alto e misterioso que chocou os moradores de um subúrbio de Melbourne tenha sido causado por um meteorito entrando na atmosfera da Terra. O incidente, ocorrido em Doreen, levou muitos moradores locais a capturar vídeos e compartilhar suas experiências nas redes sociais. Embora alguns tenham especulado sobre um evento astronômico, as autoridades ainda não comentaram sobre sua origem. Gail Isles, da Universidade RMIT, sugeriu que poderia ser um meteoro, potencialmente associado à chuva de meteoros Perseidas em andamento. No entanto, ela também mencionou a possibilidade de ser um fragmento de um foguete de navegação por satélite lançado do Cosmódromo de Plesetsk, na Rússia. Num incidente semelhante em agosto, residentes em Victoria testemunharam uma bola de luz no céu noturno e ouviram um forte estrondo, que mais tarde foi confirmado pela agência espacial australiana como sendo detritos espaciais de um foguete russo Soyuz-2.

Os moradores de Doreen, um subúrbio de Melbourne, foram pegos de surpresa por um som repentino semelhante a uma explosão que ocorreu por volta das 9h de quarta-feira. Vídeos capturados por moradores mostraram uma explosão de luz seguida de um barulho alto, semelhante a uma explosão. Surgiram especulações nas plataformas de redes sociais à medida que os residentes partilhavam as suas experiências e questionavam a causa da enorme explosão.

Embora as autoridades ainda não tenham fornecido uma explicação, a Dra. Gail Isles, especialista científica da Universidade RMIT, sugeriu que o som poderia ser atribuído a um meteoro entrando na atmosfera da Terra. Ela relacionou isso à chuva de meteoros Perseidas, que deve atingir seu pico durante o próximo fim de semana. No entanto, o Dr. Isles também reconheceu a possibilidade de que o boom possa ter sido causado por um fragmento de um foguete de navegação por satélite lançado do Cosmódromo de Plesetsk, na Rússia.

Esta não é a primeira vez que tal incidente ocorre em Victoria. Numa ocorrência anterior, em agosto, os moradores testemunharam uma bola de luz passando pelo céu noturno acompanhada por um forte estrondo. Mais tarde, foi confirmado pela agência espacial australiana que o evento foi causado por detritos espaciais de um foguete russo Soyuz-2 que reentrou na atmosfera da Terra.

