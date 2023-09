Os misteriosos flashes nas nuvens de Vênus podem ser meteoros queimando

Os investigadores há muito que se intrigam com os misteriosos flashes de luz que ocasionalmente iluminam as nuvens de Vénus. Anteriormente considerado um raio, um novo estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Planets sugere uma explicação alternativa. O estudo propõe que estas luzes enigmáticas são, na verdade, meteoros a arder na atmosfera de Vénus.

Embora a NASA tenha sugerido anteriormente que Vénus poderia ter mais relâmpagos do que a Terra, o estudo observa que a presença de relâmpagos em Vénus ainda é um tema de debate. Os relâmpagos na Terra são monitorados pela detecção de ondas de rádio naturais, e missões anteriores a Vênus detectaram sinais que se acredita serem relâmpagos. No entanto, missões mais recentes, como a Cassini e a Parker Solar da NASA, não conseguiram encontrar sinais de rádio provenientes de relâmpagos.

Em vez de relâmpagos, os investigadores especulam agora que os flashes observados nas nuvens rodopiantes de Vénus podem ser o resultado da desintegração de meteoros na atmosfera hostil do planeta. Vênus tem um ambiente incrivelmente hostil, com temperaturas extremas e uma atmosfera espessa e tóxica cheia de dióxido de carbono supercrítico e nuvens de ácido sulfúrico.

Contando o número de flashes observados no Observatório Steward e no orbitador Akatsuki do Japão, os pesquisadores estimaram que entre 10,000 a 100,000 flashes ocorrem anualmente. Os pesquisadores propõem que esses flashes se assemelham a possíveis quedas de meteoros. A composição única da atmosfera de Vênus pode fazer com que as bolas de fogo desses impactos queimem com intensidade suficiente para serem detectadas.

A compreensão destes fenómenos é crucial para o planeamento de futuras missões a Vénus, particularmente à luz das evidências recentes que sugerem possível atividade vulcânica na superfície do planeta. Se a queda de raios for uma preocupação, será necessária protecção para as sondas que tentem aterrar em Vénus ou para aquelas que flutuam na sua densa atmosfera durante um período prolongado.

Concluindo, a descoberta de que os misteriosos flashes nas nuvens de Vênus podem ser a queima de meteoros oferece informações valiosas para futuras missões ao planeta. Embora a presença de relâmpagos permaneça incerta, a possibilidade de meteoros fornece explicações alternativas para estes fenómenos intrigantes.

Fontes:

– Jornal de Pesquisa Geofísica: Planetas