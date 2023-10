Misteriosa explosão de ondas de rádio detectada há 8 bilhões de anos

By

Os astrónomos fizeram uma descoberta intrigante, detectando uma explosão rápida de rádio (FRB) que viajou 8 mil milhões de anos para chegar à Terra. FRBs são rajadas intensas de ondas de rádio que duram apenas milissegundos e suas origens permanecem desconhecidas. Desde que o primeiro FRB foi descoberto em 2007, os cientistas observaram centenas desses flashes cósmicos originados de diferentes pontos do universo.

A última explosão, chamada FRB 20220610A, durou menos de um milissegundo, mas liberou a energia equivalente às emissões do nosso Sol ao longo de 30 anos. Esta explosão é uma das FRBs mais distantes e energéticas já observadas. No entanto, rajadas rápidas de rádio são difíceis de estudar devido à sua curta duração.

Usando o conjunto de radiotelescópios ASKAP na Austrália, os pesquisadores conseguiram identificar a localização exata da explosão. A explosão foi atribuída a um grupo de galáxias em fusão, alinhando-se com a teoria de que as FRBs podem estar ligadas a magnetares ou objetos altamente energéticos resultantes de explosões estelares.

Os cientistas acreditam que o estudo de explosões rápidas de rádio poderia fornecer um método único para medir a matéria entre galáxias, que permanece desconhecido. As estimativas atuais da massa do Universo não estão alinhadas, sugerindo que falta matéria. O material ionizado detectado por rajadas rápidas de rádio pode ajudar a medir a quantidade de matéria entre as galáxias, lançando luz sobre esta matéria perdida.

Este método de usar rajadas rápidas de rádio para detectar matéria perdida foi inicialmente proposto pelo astrônomo australiano Jean-Pierre Macquart em 2020. As medições feitas neste estudo confirmam a “relação Macquart”, que mostra que quanto mais longe está uma rajada rápida de rádio, mais gás mais difuso que revela entre as galáxias.

Até agora, quase 50 rajadas rápidas de rádio foram rastreadas até seus pontos de origem, com cerca de metade delas detectadas usando o telescópio ASKAP. Os cientistas estão esperançosos de que os futuros radiotelescópios em construção permitirão a detecção de milhares de outras explosões rápidas de rádio, ajudando-nos a compreender melhor a estrutura do universo.

O estudo de explosões rápidas de rádio não só fornece insights sobre esses fenômenos cósmicos, mas também abre novas possibilidades para responder a grandes questões sobre cosmologia.

