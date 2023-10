Nova descoberta: astrônomos detectam misteriosa explosão de ondas de rádio de 8 bilhões de anos atrás

By

Os astrónomos fizeram recentemente uma descoberta intrigante, detectando uma poderosa explosão de ondas de rádio que demorou impressionantes 8 mil milhões de anos a chegar à Terra. Este evento, conhecido como explosão rápida de rádio (FRB), não é apenas incrivelmente distante, mas também um dos mais energéticos já observados.

As rajadas rápidas de rádio são rajadas intensas de ondas de rádio que duram apenas milissegundos, e suas origens permanecem um mistério para os astrônomos. O primeiro FRB foi identificado em 2007 e, desde então, inúmeros destes flashes celestes foram detectados com origem em vários pontos da vasta extensão do universo.

Apesar de mais de uma década de pesquisa, as causas exatas destas FRBs permanecem indefinidas. No entanto, os cientistas apresentaram várias teorias para explicar suas ocorrências. Uma possível explicação é que estas explosões resultam de estrelas de neutrões altamente magnetizadas, conhecidas como magnetares, que libertam enormes quantidades de energia. Outra hipótese sugere que as FRBs podem ser o resultado da fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons.

A detecção desta FRB em particular, que percorreu uma distância incrível de 8 mil milhões de anos, representa um marco significativo para os astrónomos. Ao estudar estes eventos distantes, os investigadores esperam obter insights sobre as condições e processos que existiram no universo primitivo.

Compreender a origem e a natureza das explosões rápidas de rádio pode fornecer pistas valiosas sobre os eventos cósmicos que moldaram o nosso universo ao longo de milhares de milhões de anos. Os cientistas continuam a investigar mais profundamente os mistérios destes poderosos sinais de rádio, utilizando uma variedade de instrumentos e telescópios para estudar as suas propriedades e padrões.

Embora muito progresso tenha sido feito na desvendação dos segredos das rajadas rápidas de rádio, são necessárias mais observações e dados para determinar com segurança a sua verdadeira natureza. A detecção desta distante FRB é uma prova da engenhosidade e perseverança dos astrónomos na sua busca para compreender os mistérios do nosso universo.

Fontes:

– CNN: ‘Astrônomos detectam um sinal de 8 bilhões de anos atrás’