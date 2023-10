Moradores de New Hampshire testemunharão dois eclipses solares

Os residentes de New Hampshire terão a oportunidade de testemunhar não um, mas dois eclipses solares nos próximos meses. Em 14 de outubro de 2023, haverá um eclipse solar parcial, seguido por um eclipse solar total em 8 de abril de 2024. Professores Associados da Universidade de New Hampshire, Amy Keesee e John S. Gianforte, junto com Lori Harnois, a Diretora da Divisão de Desenvolvimento de Viagens e Turismo, discuta esses próximos eventos.

Um eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra na Terra. Esse alinhamento acontece quando a Lua, o Sol e a Terra estão no mesmo plano. A Lua bloqueia pelo menos uma parte do Sol, resultando em um eclipse solar. O eclipse de outubro será um eclipse parcial, visível em New Hampshire. No entanto, o eclipse de abril será um eclipse total, onde a Lua bloqueará completamente toda a luz do Sol por um determinado período de tempo. O caminho desses eclipses será diferente, com o eclipse de outubro passando pela parte oeste dos Estados Unidos e o eclipse de abril passando pela parte norte de New Hampshire.

Para visualizar esses eclipses com segurança, existem dois métodos recomendados. A primeira é utilizar um projetor pinhole, onde um pedaço de papelão com furo e coberto com papel alumínio é colocado em frente ao Sol, projetando sua imagem em uma cartolina. O segundo método é usar óculos para eclipse solar, que permitem a visualização direta do Sol durante as fases parciais do eclipse. No entanto, é importante notar que a visualização direta do Sol só é segura durante o eclipse total, quando a Lua cobre completamente o Sol. Caso contrário, os óculos deverão ser usados.

Os próximos eclipses solares oferecem uma oportunidade única para os residentes de New Hampshire testemunharem em primeira mão esses eventos celestiais de tirar o fôlego. Então marque em sua agenda e prepare-se para ver com segurança essas maravilhas naturais no céu.

Fonte: O Estado em que Estamos – Universidade de New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois