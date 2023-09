Parasita controla o comportamento das formigas com interruptor de temperatura

Pesquisadores da Universidade de Copenhague descobriram que o verme hepático lanceta, um verme parasita que infecta formigas, tem um botão liga/desliga único que altera o comportamento de seu hospedeiro. A chave é acionada pela temperatura, e o verme parasita só manipula o comportamento da formiga quando a temperatura está baixa. O estudo, publicado na revista Behavioral Ecology, lança luz sobre a complexa relação entre parasitas e seus hospedeiros.

Os parasitas que controlam e manipulam o comportamento de seus hospedeiros são bem conhecidos na natureza. Cordyceps, uma família de fungos parasitas zumbificantes, é um excelente exemplo. Esses fungos infectam diversas espécies de insetos, alterando seu comportamento e, em última análise, levando à sua própria reprodução. O verme do fígado lanceta tem uma capacidade semelhante de manipular o seu hospedeiro, mas esta nova investigação revela a importância da temperatura na activação deste comportamento.

Quando os vermes do fígado infectam as formigas, a maioria deles se esconde no abdômen da formiga, protegido por uma cápsula. Um verme do fígado se liga ao cérebro da formiga, forçando-a a prender suas mandíbulas em cima de uma folha de grama. Isso posiciona a formiga de uma forma que aumenta a probabilidade de ela ser comida por mamíferos que pastam. A cápsula protetora se dissolve dentro do intestino do novo hospedeiro e os vermes do fígado seguem para o fígado. A sorte ligada ao cérebro da formiga se sacrifica, beneficiando os outros parasitas.

Os vermes hepáticos sobreviventes alimentam-se do sangue do hospedeiro, tornam-se adultos e põem ovos. Esses ovos são excretados nas fezes do hospedeiro, que são consumidas pelos caramujos. Os caracóis então tossem larvas junto com o muco, atraindo formigas que ingerem as larvas, continuando o ciclo.

Estudos laboratoriais anteriores realizados por um dos pesquisadores, Brian Lund Fredensborg, mostraram que as formigas infectadas eram menos propensas a morder uma folha sob temperaturas mais altas. Para investigar isso mais detalhadamente, os pesquisadores observaram formigas infectadas na natureza enquanto monitoravam a temperatura e a umidade. Os resultados confirmaram as descobertas laboratoriais, mostrando que as formigas infectadas tinham maior probabilidade de se fixarem no topo das folhas da relva em temperaturas mais frias e libertarem a sua picada à medida que as temperaturas subiam.

Compreender como os parasitas manipulam os seus hospedeiros é crucial para compreender a biodiversidade e as intrincadas relações entre as espécies. Esta pesquisa destaca a importância da temperatura no desencadeamento de tais manipulações e fornece novos insights sobre o comportamento das formigas parasitadas em seus habitats naturais.

Definições:

– Verme hepático Lancet: Um verme parasita que infecta vários hospedeiros, incluindo caracóis, formigas e mamíferos pastadores.

– Parasitismo: Relação entre dois organismos onde um se beneficia às custas do outro.

– Ecologia Comportamental: Revista científica que publica pesquisas sobre o comportamento dos animais em relação ao seu ambiente.

Fonte: Universidade de Copenhague