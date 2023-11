Novo artigo: O potencial de reprodução no espaço explorado através do estudo de embriões

Cientistas do Centro de Biotecnologia Avançada da Universidade de Yamanashi e da Agência Espacial Aeroespacial do Japão (JAXA) conduziram um estudo inovador na Estação Espacial Internacional (ISS), revelando o potencial para a reprodução humana no espaço. Pesquisas realizadas anteriormente envolveram o crescimento de embriões de camundongos no ambiente de microgravidade da ISS, produzindo resultados positivos.

Neste estudo inédito, embriões de camundongos congelados foram transportados para a ISS a bordo de um foguete em agosto de 2021. Ao chegar à estação, os embriões foram descongelados por meio de um dispositivo especializado e colocados em condições adequadas para o desenvolvimento. Surpreendentemente, os embriões cresceram normalmente durante um período de quatro dias, progredindo para blastocistos, que são células vitais que mais tarde se desenvolvem no feto e na placenta.

A análise realizada nos blastocistos após o seu regresso à Terra não demonstrou alterações significativas no ADN e nos genes, reforçando a noção de que a microgravidade não tem um impacto substancial no desenvolvimento normal dos embriões de mamíferos. Estas descobertas inovadoras foram detalhadas na revista científica iScience, destacando a viabilidade da vida dos mamíferos sobreviver e prosperar no espaço.

Representantes da Universidade de Yamanashi e do instituto nacional de investigação Riken expressaram conjuntamente o seu entusiasmo, afirmando que este estudo é o primeiro a demonstrar o potencial dos mamíferos para prosperarem no espaço. O cultivo bem-sucedido de embriões de mamíferos em estágio inicial no ambiente completo de microgravidade da ISS abre caminho para pesquisas futuras, incluindo o transplante de blastocistos em camundongos. Esta etapa visa verificar se ocorrem partos saudáveis ​​e confirmar a viabilidade desses embriões.

As implicações desta pesquisa vão além da curiosidade científica. À medida que as agências espaciais, incluindo a NASA, olham para futuras missões à Lua e a Marte, compreender a viabilidade da reprodução no espaço exterior torna-se cada vez mais relevante. O programa Artemis, iniciado pela NASA, concentra-se no envio de humanos de volta à Lua para adquirir conhecimentos críticos para uma vida sustentável e para a colonização de outros corpos celestes. Em última análise, esta investigação em curso pode contribuir com conhecimentos essenciais para a exploração espacial a longo prazo e para o potencial de colonização humana no futuro.

