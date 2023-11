A formação da Lua: um vislumbre do passado antigo da Terra

Uma pesquisa recente publicada na Geochemical Perspectives Letters lançou uma nova luz sobre a formação da Lua na Terra. Ao analisar cristais trazidos da Lua pelos astronautas da Apollo 17, os cientistas determinaram que a Lua tem pelo menos 4.46 mil milhões de anos – aproximadamente 40 milhões de anos mais velha do que se acreditava anteriormente.

A principal autora do estudo, Jennika Greer, da Universidade de Glasgow, explica que a equipe de pesquisa foi abordada por Bidong Zhang e Audrey Bouvier para obter uma compreensão em nanoescala das amostras lunares. Ao examinar pequenos cristais que se desenvolveram há milhares de milhões de anos, os investigadores conseguiram determinar a data de formação da Lua com mais precisão do que nunca.

Quando um enorme asteróide colidiu com a Terra durante os primeiros estágios da formação do Sistema Solar, causou o derretimento da rocha que mais tarde se tornaria a superfície da Lua. Isto significava que os cristais de zircão, que se formam sob condições específicas, não poderiam ter existido na superfície fundida da Lua. Quaisquer cristais encontrados na Lua hoje devem ter se desenvolvido após o resfriamento deste oceano de magma lunar.

Usando uma técnica chamada tomografia por sonda atômica, os pesquisadores conseguiram analisar os cristais de zircão átomo por átomo. Este exame revelou o número de átomos que sofreram decaimento radioativo dentro dos cristais. Ao estudar a proporção dos diferentes isótopos de chumbo, os cientistas calcularam que a idade da Lua é de aproximadamente 4.46 mil milhões de anos.

Compreender a idade da Lua é crucial, pois ela desempenha um papel vital no nosso sistema planetário. Estabiliza o eixo de rotação da Terra, cria as marés e determina a duração dos nossos dias. Sem a Lua, a vida na Terra seria drasticamente diferente. Esta nova pesquisa serve como uma peça valiosa do quebra-cabeça em nossa busca para compreender melhor a história do nosso mundo natural.

FAQ:

P: Quantos anos tem a Lua?

R: Acredita-se que a Lua tenha pelo menos 4.46 bilhões de anos, de acordo com pesquisas recentes.

P: Como foi determinada a idade da Lua?

R: Os cientistas analisaram cristais de zircão de amostras lunares usando uma técnica chamada tomografia por sonda atômica, que lhes permitiu examinar os cristais átomo por átomo e determinar seu decaimento radioativo.

P: Por que é importante saber a idade da Lua?

R: A Lua desempenha um papel crucial na estabilização do eixo de rotação da Terra, determinando as nossas marés e influenciando a duração dos nossos dias. Compreender a sua idade ajuda-nos a compreender melhor a história e o desenvolvimento do nosso planeta.