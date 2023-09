O impacto do ruído urbano nos macacos micos-malhados e sua comunicação

By

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e da Anglia Ruskin University (ARU) revelou como os micos-marinhos, criticamente ameaçados de extinção, adaptam suas técnicas de comunicação em resposta à poluição sonora induzida pelo homem. Esses macacos, nativos de uma pequena área no centro do Brasil, dependem principalmente de chamados vocais e marcas de cheiro para se comunicar, mas agora enfrentam o desafio de se adaptarem aos ambientes urbanos.

A equipe de pesquisa conduziu observações em nove grupos de micos-malhados selvagens, acompanhando seu comportamento por um período de 10 dias. A principal fonte de ruído produzido pelo homem no seu habitat era o tráfego rodoviário, mas os ruídos das aeronaves, dos visitantes do parque e das operações militares também contribuíram para os níveis globais de ruído.

O estudo descobriu uma correlação entre o aumento do ruído urbano e a frequência das marcas olfativas entre os macacos. Como a sua comunicação vocal é dificultada pelo ruído, os macacos confiam mais nas marcas olfativas para transmitir mensagens.

Os micos-arelejados usam diferentes marcações olfativas para diversos fins, incluindo informações territoriais e reprodutivas. Esta adaptação evolutiva permite-lhes comunicar durante um período prolongado. No entanto, pode não ser tão eficaz como os chamados vocais, especialmente porque o seu habitat se torna fragmentado devido à urbanização.

Dr. Jacob Dunn, professor associado de biologia evolutiva na ARU, enfatizou que as atividades humanas alteraram significativamente as paisagens acústicas às quais muitas espécies foram originalmente adaptadas. Acredita-se que o aumento da marcação de cheiro entre os micos-malhados seja uma adaptação flexível a essas mudanças em seu ambiente.

Esta pesquisa lança luz sobre as mudanças comportamentais dos animais em ambientes urbanos e destaca os desafios potenciais enfrentados por espécies criticamente ameaçadas, como o mico-malhado. Mais estudos são necessários para compreender como o ruído urbano afeta outros aspectos do seu comportamento e sobrevivência global.

Fontes:

– Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Anglia Ruskin (ARU)

– Publicado na revista Ethology Ecology & Evolution

– Financiamento fornecido pela National Geographic Society, Rufford Foundation, Primate Action Fund e International Primatology Society