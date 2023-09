Macacos aumentam o uso de marcas olfativas para compensar a poluição sonora humana

Um novo estudo descobriu que os micos-malhados aumentam o uso de marcações olfativas para compensar a poluição sonora humana. O mico-arelejado é uma espécie de primata encontrada na região central do Brasil, mas seu habitat está sendo cada vez mais invadido por ambientes urbanos. O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Anglia Ruskin, usou rastreamento por rádio para observar o comportamento de nove grupos distintos de micos-malhados selvagens. Os pesquisadores descobriram que a frequência da marcação olfativa aumentou de acordo com os níveis de ruído causados ​​pelo tráfego rodoviário, aeronaves, visitantes do parque e atividades militares. Isto sugere que os macacos confiam mais na marcação de cheiros quando a sua comunicação vocal se torna menos eficaz devido ao ruído humano.

A comunicação é vital para a sobrevivência de uma espécie, e os micos-malhados usam marcação de cheiro para transmitir informações reprodutivas e territoriais. A principal autora do estudo, Tainara Sobroza, explica que muitas espécies dependem de sinais acústicos para obter informações essenciais, como atração de parceiros, forrageamento e alertas de predadores. A pesquisa indica que a urbanização e o aumento dos níveis de ruído estão impactando a comunicação dos micos. À medida que a paisagem urbana invade cada vez mais o seu território, a marcação olfativa está a tornar-se mais predominante como meio de comunicação.

O coautor, Dr. Jacob Dunn, observa que os humanos introduziram estímulos adicionais nas paisagens sonoras dos animais, abafando os sons naturais. O aumento do uso de marcação de cheiro pelos micos-malhados é visto como uma resposta flexível a esta mudança ambiental. No entanto, ao contrário das chamadas vocais, as marcações olfativas não são eficazes para comunicação de longa distância. Com o habitat dos micos cada vez mais fragmentado e os grupos cada vez mais isolados, esta adaptação poderá ter um impacto negativo sobre uma espécie que já se encontra num estado criticamente ameaçado.

No geral, o estudo destaca as maneiras pelas quais os animais estão adaptando o seu comportamento em resposta às mudanças induzidas pelo homem no seu ambiente. Compreender estas adaptações é crucial para os esforços de conservação e garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas.

Fonte:

– Tainara V. Sobroza et al, Os micos-malhados aumentam a marcação de cheiro em resposta ao ruído urbano?, Etologia, Ecologia e Evolução