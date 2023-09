Um potencial novo medicamento para Alzheimer reduz a inflamação cerebral e melhora a memória

Pesquisadores do Instituto Picower de Aprendizagem e Memória do MIT fizeram progressos significativos no tratamento da doença de Alzheimer ao desenvolver um medicamento que reduz a inflamação no cérebro e melhora a memória. A droga, chamada A11, tem como alvo um fator de transcrição genética chamado PU.1, que é responsável pela superexpressão de genes inflamatórios nas células imunológicas do cérebro durante a doença de Alzheimer. A11 suprime a atividade PU.1 recrutando proteínas que reprimem a expressão desses genes inflamatórios.

A inflamação é um componente importante da patologia da doença de Alzheimer e tem sido difícil encontrar tratamentos eficazes. Através de testes pré-clínicos em culturas de células humanas e modelos de camundongos com Alzheimer, os pesquisadores descobriram que A11 reduz a inflamação em células semelhantes à micróglia humana e em vários modelos de camundongos com doença de Alzheimer. Também melhora significativamente a cognição em ratos.

Os pesquisadores compararam a expressão genética em amostras cerebrais post-mortem de pacientes com Alzheimer e controles não-Alzheimer. Eles descobriram que a doença de Alzheimer resulta em alterações importantes na expressão do gene microglial, e um aumento na ligação da PU.1 a alvos genéticos inflamatórios é uma parte significativa dessas alterações. A redução da atividade PU.1 em um modelo de camundongo com doença de Alzheimer reduziu a inflamação e a neurodegeneração.

A equipe examinou mais de 58,000 pequenas moléculas para encontrar compostos que pudessem reduzir a inflamação e os genes relacionados ao Alzheimer regulados pelo PU.1. A11 foi o mais potente entre os seis candidatos finais. Em experimentos conduzidos em células semelhantes à micróglia humana, o A11 diminuiu a expressão e a secreção de citocinas inflamatórias e evitou que a microglia reagisse exageradamente a sinais inflamatórios.

Mais pesquisas são necessárias para desenvolver e testar o A11 como tratamento para a doença de Alzheimer. Este medicamento promissor poderia contribuir para o desenvolvimento de terapias mais eficazes para esta doença neurodegenerativa devastadora.

Fontes:

– Definição da Doença de Alzheimer: A doença de Alzheimer é uma doença que ataca o cérebro, causando um declínio na capacidade mental que piora com o tempo. É a forma mais comum de demência e é responsável por 60 a 80 por cento dos casos de demência. Não existe cura atual para a doença de Alzheimer, mas existem medicamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas.

– Definição do MIT: MIT é um acrônimo para Massachusetts Institute of Technology. É uma prestigiada universidade privada de pesquisa em Cambridge, Massachusetts, fundada em 1861. Está organizada em cinco escolas: arquitetura, engenharia, humanidades, artes e ciências sociais, gestão e ciências. O impacto do MIT inclui muitas descobertas científicas e avanços tecnológicos. A sua missão é procurar conhecimentos fundamentais sobre a natureza e o comportamento dos sistemas vivos e a aplicação desse conhecimento para melhorar a saúde, prolongar a vida e reduzir doenças e incapacidades.

– Definição dos Institutos Nacionais de Saúde: Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) são a principal agência do governo dos Estados Unidos responsável pela pesquisa biomédica e de saúde pública. Conduz a sua própria investigação científica através do seu Programa de Investigação Intramural (IRP) e fornece financiamento importante para investigação biomédica a instalações de investigação não pertencentes ao NIH através do seu Programa de Investigação Extramural. A sua missão é procurar conhecimentos fundamentais sobre a natureza e o comportamento dos sistemas vivos e a aplicação desse conhecimento para melhorar a saúde, prolongar a vida e reduzir doenças e incapacidades.