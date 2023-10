Uma nova lei universal da natureza: a evolução se aplica a todos os sistemas complexos

Uma equipe de cientistas e filósofos introduziu um conceito inovador que eles chamam de “uma lei ausente da natureza”. Eles argumentam que a evolução não se limita à vida biológica, mas é um processo fundamental que se aplica a todos os sistemas complexos do universo, desde corpos celestes até estruturas atômicas. A equipe propõe a “Lei do Aumento da Informação Funcional”, que afirma que qualquer sistema, vivo ou não, evoluirá se diferentes configurações forem selecionadas com base na funcionalidade.

Os pesquisadores identificam três características definidoras dos sistemas em evolução: multiplicidade de componentes, diversidade de arranjos e seleção por função. Eles sugerem que essas características são comuns a sistemas complexos em evolução em diferentes campos.

A chave para esta lei universal da natureza reside no conceito de “seleção para função”. Os pesquisadores expandem a teoria da seleção natural de Darwin, categorizando a função em três tipos distintos: estabilidade, persistência dinâmica e novidade. A função não está mais limitada a características de sobrevivência, mas inclui atributos que contribuem para a existência, diversificação e complexidade contínuas de um sistema.

O estudo ilustra esta teoria com exemplos de contextos biológicos e não biológicos. Destaca a jornada evolutiva da vida na Terra, desde o surgimento da fotossíntese até o desenvolvimento de comportamentos complexos. No entanto, o conceito de evolução vai além da vida orgânica. O reino mineral, por exemplo, apresenta o seu próprio caminho evolutivo, onde configurações minerais simples deram origem a outras cada vez mais complexas ao longo do tempo.

Além disso, as próprias estrelas representam uma maravilha evolutiva ao forjarem elementos mais pesados, contribuindo para a diversidade e complexidade química do Universo.

A pesquisa enfatiza que a evolução darwiniana é um caso especial dentro deste fenômeno natural mais amplo. Sugere que os princípios que impulsionam a diversidade da vida na Terra também se aplicam aos sistemas inanimados.

Este estudo, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, é um esforço colaborativo que envolve cientistas de diversas disciplinas. Ao reconhecer a tendência universal dos sistemas complexos para gerar novidade, estabilidade e persistência dinâmica, esta investigação redefine a nossa compreensão da evolução como uma característica inerente ao nosso universo em constante evolução.

