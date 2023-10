Placa tectônica 'Ponto' encontrada: pedaço perdido da Terra Antiga é Bornéu

Cientistas da Universidade de Utrecht, na Holanda, fizeram uma descoberta incrível usando a tomografia, uma técnica para criar imagens tridimensionais do interior da Terra. Eles encontraram a placa tectônica 'Ponto', que era anteriormente desconhecida e considerada uma peça que faltava na antiga Terra. Esta placa, que existiu há cerca de 160 milhões de anos, foi identificada como o atual Bornéu.

A equipe de pesquisadores, liderada pela geóloga Suzanna van de Lagemaat, estudava ondas sísmicas de terremotos para identificar antigos fragmentos de placas tectônicas. Eles suspeitaram da existência de uma grande placa tectônica que já existiu, com aproximadamente um quarto do tamanho do Oceano Pacífico, e começaram sua busca em cadeias de montanhas no Japão, Bornéu, Nova Guiné, Filipinas e Nova Zelândia.

A sua investigação levou-os à parte norte do Bornéu, onde descobriram fragmentos oceânicos que provavelmente pertenciam à placa do Ponto, há muito teorizada. Esta descoberta foi inesperada, pois inicialmente acreditaram que estavam trabalhando com restos de uma placa conhecida. No entanto, análises mais aprofundadas revelaram que estas rochas eram de uma placa distinta, anteriormente desconhecida, que se originou num local muito mais a norte do que o esperado.

Ao estudar as rochas encontradas em Bornéu, os cientistas conseguiram reconstruir a placa do Ponto. A sua investigação incluiu a reconstrução meticulosa das regiões montanhosas do “Anel de Fogo”, do Japão à Nova Zelândia, onde se revelou a existência da placa Pontus. Os movimentos das placas tectônicas tiveram um impacto significativo no passado geológico da Terra, incluindo variações de temperatura, mudanças na paleogeografia e na distribuição de metais raros.

Modelos computacionais foram usados ​​para investigar a geologia da área ao longo dos últimos 160 milhões de anos, levando à descoberta de uma falha entre o Sul da China e Bornéu. A placa do Ponto, que se desenvolveu há pelo menos 160 milhões de anos, diminuiu gradualmente de tamanho até ser finalmente forçada sob a placa australiana ao sul e a placa chinesa ao norte, desaparecendo há aproximadamente 20 milhões de anos.

Esta pesquisa inovadora lança luz sobre a história geológica da Terra e fornece informações valiosas sobre as placas tectônicas e seus efeitos na evolução do planeta ao longo do tempo.

Fontes:

– Universidade de Utrecht (URL)

– Notícias do Mundo da Natureza (URL)