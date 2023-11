Um vislumbre dos segredos oceânicos de Ganimedes: as últimas descobertas de Juno

A sonda Juno da NASA fez uma descoberta inovadora em Ganimedes, a maior lua de Júpiter, lançando luz sobre as maravilhas escondidas sob o seu exterior gelado. Usando dados do Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), os pesquisadores identificaram sais minerais e compostos orgânicos na superfície de Ganimedes, confirmando ainda mais a existência de um vasto oceano interno.

Observações anteriores de outras missões da NASA e do Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul sugeriram a presença de sais e substâncias orgânicas, mas não tinham a resolução espacial necessária para uma determinação conclusiva. No entanto, durante o seu sobrevôo próximo em junho de 2021, o instrumento JIRAM da Juno capturou imagens infravermelhas e espectros da superfície da lua com detalhes sem precedentes.

Os dados de alta resolução obtidos durante este encontro revelaram as características espectrais únicas de vários materiais que não são água gelada. Cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio, bicarbonato de sódio e aldeídos potencialmente alifáticos estavam entre os principais compostos detectados. Estas descobertas oferecem informações valiosas sobre a composição de Ganimedes e fornecem pistas tentadoras sobre a sua história geológica.

“Encontramos a maior abundância de sais e produtos orgânicos em terrenos escuros e claros em latitudes protegidas pelo campo magnético. Isto sugere que estamos a ver os restos de uma salmoura oceânica profunda que atingiu a superfície deste mundo congelado,” explicou Scott Bolton, investigador principal de Juno do Southwest Research Institute em San Antonio.

Esta descoberta não só melhora a nossa compreensão da química complexa de Ganimedes, mas também contribui para o crescente conjunto de evidências que apoiam a existência de oceanos subterrâneos em luas geladas por todo o sistema solar. Acredita-se que Europa, outra lua joviana, também abrigue um oceano sob a sua crosta gelada e tem sido o foco principal das investigações de Juno.

À medida que Juno continua a sua missão, prepara-se para um próximo encontro com Io, uma das luas de Júpiter famosa pela sua intensa atividade vulcânica. Programado para 30 de dezembro, este sobrevôo próximo colocará a espaçonave a apenas 932 quilômetros da superfície explosiva de Io. Os conhecimentos obtidos neste encontro são ansiosamente aguardados, pois contribuirão para a nossa compreensão dos processos voláteis no sistema solar.

