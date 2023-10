Telescópio Espacial Romano da NASA revolucionará a exploração da Via Láctea

O próximo Telescópio Espacial Nancy Grace Roman da NASA está preparado para fornecer vistas sem precedentes do núcleo da Via Láctea. Com lançamento previsto para 2027, esta missão empregará a técnica de microlentes para observar centenas de milhões de estrelas, levando potencialmente a descobertas inovadoras na astronomia no domínio do tempo.

Substituir aspas: A missão visa monitorar as estrelas em busca de cintilação reveladora, indicando a presença de planetas, estrelas distantes, objetos gelados na periferia do sistema solar, bem como buracos negros isolados e outros fenômenos cósmicos. Através das suas observações, espera-se que o Telescópio Espacial Romano estabeleça um novo recorde na identificação do exoplaneta mais distante conhecido, revelando um vislumbre de uma vizinhança galáctica diferente que poderá ser o lar de mundos desconhecidos.

A astronomia no domínio do tempo concentra-se no estudo de como o universo evolui ao longo do tempo, e o monitoramento do céu a longo prazo de Roman contribuirá enormemente para este campo. O telescópio se juntará a uma rede de observatórios em todo o mundo, capturando e analisando coletivamente as mudanças no cosmos. O Galactic Bulge Time-Domain Survey, realizado por Roman, irá explorar especificamente a Via Láctea, utilizando a sua capacidade infravermelha para penetrar nuvens de poeira que obstruem a visão da região central da galáxia.

O Telescópio Espacial Romano será equipado com um novo filtro infravermelho próximo que permite ao observatório detectar comprimentos de onda de luz mais longos. Esta melhoria alarga o âmbito das questões cósmicas que o telescópio pode abordar, estendendo-se desde os limites do nosso sistema solar até aos cantos mais distantes do Universo.

Uma das principais técnicas empregadas pelo Telescópio Espacial Romano é a microlente. Isso ocorre quando um objeto se alinha perfeitamente com uma estrela de fundo, fazendo com que a luz da estrela se curve em torno do objeto. Estes eventos de microlentes criam picos temporários no brilho da estrela, indicando a presença de um objeto interveniente. Ao monitorizar estes eventos no centro da Via Láctea, os astrónomos podem identificar objetos invisíveis, como planetas, mesmo que não os possam observar diretamente.

O plano de pesquisa inclui a captura de imagens a cada 15 minutos durante cerca de dois meses, repetindo o processo seis vezes durante a missão principal de cinco anos do telescópio. Espera-se que esta extensa campanha de observação descubra novos planetas em território praticamente desconhecido da nossa galáxia.

Com a sua tecnologia inovadora e estratégia de pesquisa abrangente, o Telescópio Espacial Romano está preparado para revolucionar a nossa compreensão da Via Láctea e avançar significativamente o nosso conhecimento do universo além.

Perguntas frequentes

1. O que é microlente?

Microlente é um fenômeno que ocorre quando um objeto, como uma estrela ou planeta, se alinha com uma estrela de fundo, fazendo com que a luz da estrela de fundo se curve em torno do objeto intermediário. Isto cria um brilho temporário na luz da estrela de fundo, indicando a presença do objeto intermediário.

2. Como o Telescópio Espacial Romano usará microlentes?

O Telescópio Espacial Romano empregará microlentes para observar o centro da Via Láctea. Ao monitorar as flutuações de brilho das estrelas de fundo, o telescópio pode detectar a presença de objetos invisíveis, como planetas e buracos negros no núcleo da galáxia.

3. O que é astronomia no domínio do tempo?

A astronomia no domínio do tempo é um ramo da astronomia que se concentra no estudo de como os objetos e fenômenos celestes mudam ao longo do tempo. Ao observar e analisar estas mudanças, os cientistas podem obter insights sobre os processos e a dinâmica do universo.

4. O que é a Pesquisa no Domínio do Tempo do Bojo Galáctico?

O Galactic Bulge Time-Domain Survey é uma campanha de observação específica conduzida pelo Telescópio Espacial Romano. O objetivo é estudar o centro da Via Láctea usando a visão infravermelha do telescópio, permitindo aos cientistas ver através de nuvens de poeira que muitas vezes obscurecem a visão desta região. Este levantamento irá fornecer dados valiosos sobre a dinâmica e características da região central da galáxia.

5. Quando será o lançamento do Telescópio Espacial Romano?

O lançamento do Telescópio Espacial Romano está previsto para 2027. Uma vez implantado, o telescópio iniciará a sua missão principal de cinco anos, durante a qual revolucionará a nossa compreensão da Via Láctea e fará contribuições significativas para o campo da astronomia.