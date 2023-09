NASA descobre moléculas “portadoras de carbono” na atmosfera do exoplaneta K2-18 b

A NASA anunciou que dados do Telescópio Espacial James Webb revelaram a presença de moléculas “portadoras de carbono” na atmosfera do exoplaneta K2-18 b. Localizada a aproximadamente 120 anos-luz de distância, na zona habitável da sua estrela hospedeira, esta descoberta soma-se a observações anteriores feitas pelo Telescópio Espacial Hubble que indicaram a presença de uma atmosfera rica em hidrogénio e uma superfície coberta de água oceânica em K2-18 b.

K2-18 b, que foi descoberto em 2015 pelo Telescópio Espacial Kepler, orbita sua estrela anã vermelha hospedeira a cada 33 dias, a uma distância de cerca de 13 milhões de quilômetros. Embora esta distância seja aproximadamente um terço da distância entre Mercúrio e o Sol no nosso sistema solar, o facto de as estrelas anãs vermelhas serem mais pequenas e mais frias permite que K2-18 b exista dentro da zona habitável onde água líquida poderia potencialmente estar presente.

Como um “mini-Netuno”, K2-18 b é aproximadamente 8.6 vezes mais massivo que a Terra. Este tipo de exoplaneta não existe no nosso sistema solar e os astrónomos têm uma compreensão limitada das suas atmosferas. No entanto, a NASA acredita que estes mundos “Hyceanos”, como o K2-18 b, oferecem ambientes promissores para a existência de vida.

As recentes observações feitas pelo telescópio Webb indicam a presença de metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18 b. Além disso, a escassez de amônia e a detecção potencial de sulfeto de dimetila sugerem a possibilidade de oceanos de água abaixo da atmosfera rica em hidrogênio do planeta.

Embora a abundância destas moléculas seja significativa, a NASA observa que isso não garante a capacidade do planeta de sustentar vida. K2-18 b tem um raio maior que o da Terra e seu oceano pode ser muito quente ou nem ter líquido. Serão necessárias mais observações do exoplaneta para recolher mais dados e obter uma compreensão mais clara da sua composição e habitabilidade.

O telescópio Webb não pode observar K2-18 b diretamente devido ao brilho da sua estrela hospedeira. Em vez disso, os astrónomos confiam no método de trânsito, através do qual observam o ligeiro escurecimento do brilho da estrela à medida que o planeta passa à sua frente. Este método permite a análise da luz que passa pela atmosfera do exoplaneta, fornecendo informações sobre a sua composição.

A NASA enfatiza que esta descoberta é apenas o começo, já que ainda há muito mais observações de potenciais exoplanetas em zonas habitáveis. A agência espera que as observações futuras de Webb forneçam uma riqueza de informações sobre exoplanetas e o seu potencial para sustentar vida.

Fontes: NASA, Universidade de Cambridge