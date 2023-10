O impacto dos detritos espaciais na atmosfera da Terra

Um novo estudo publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences revela que os detritos espaciais, constituídos por restos de foguetes e naves espaciais, estão a ter um efeito potencialmente duradouro no clima da Terra. Os cientistas conduziram uma missão de pesquisa usando uma ferramenta sensível anexada a um avião de pesquisa especial para analisar a atmosfera e encontraram quantidades significativas de alumínio e metais exóticos na estratosfera da Terra.

Os pesquisadores conseguiram combinar esses metais raros com aqueles usados ​​em foguetes e satélites, indicando que o metal vaporizado provavelmente se originou da queima de espaçonaves ao reentrar na atmosfera. O professor Daniel Cziczo, coautor do estudo, destaca a importância de encontrar este material produzido pelo homem na região supostamente intocada da atmosfera. Ele enfatiza a necessidade de um exame mais detalhado de quaisquer mudanças que ocorram na estratosfera, que é uma região estável da atmosfera.

O estudo teve como objetivo abordar a suspeita de longa data de que a atmosfera superior da Terra está a ser influenciada pela crescente indústria espacial. No entanto, estudar esta área, que se estende até 51 quilómetros acima da superfície, é um enorme desafio. Para conduzir a investigação, os cientistas utilizaram uma aeronave WB-57 da NASA para coletar amostras da atmosfera 19 quilômetros acima do solo no Alasca.

A análise das amostras revelou que os metais estavam presentes em cerca de 10% das partículas de ácido sulfúrico, que constituem a maioria das partículas da estratosfera e contribuem para a proteção e tamponamento da camada de ozônio. Além disso, os investigadores detectaram mais de 20 elementos em proporções consistentes com as utilizadas em naves espaciais. Notavelmente, metais como lítio, alumínio, cobre e chumbo provenientes da reentrada de naves espaciais foram encontrados muito mais abundantemente do que os metais encontrados na poeira cósmica natural.

Este estudo surge num momento em que a indústria espacial está a registar um crescimento sem precedentes, com um recorde de 180 lançamentos de foguetões em 2022, em comparação com 136 em 2021. À medida que mais satélites e naves espaciais são lançados na órbita da Terra e mais além, a quantidade de detritos que entra espera-se que a atmosfera aumente. A reentrada de foguetes e satélites, bem como a queda de satélites pela atmosfera, contribuem para a presença dessas partículas de aerossol na estratosfera.

A estratosfera desempenha um papel vital no sistema climático da Terra. É o lar da camada de ozônio, que absorve parte da radiação solar, impedindo-a de atingir a superfície do planeta. A camada de ozônio é essencial para a proteção de todos os seres vivos na Terra e, sem ela, a vida como a conhecemos seria provavelmente impossível.

Esta pesquisa destaca o impacto significativo que a ocupação humana e os voos espaciais podem ter no nosso planeta. Enfatiza a necessidade urgente de compreender e priorizar o estudo da Terra, a fim de mitigar quaisquer consequências potenciais resultantes das atividades da indústria espacial.

Fontes:

Proceedings, da Academia Nacional de Ciências