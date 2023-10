A galáxia do redemoinho: um encontro galáctico

Charles Messier, um astrônomo do século 18, compilou um catálogo de objetos celestes para auxiliar na descoberta de cometas. Ao observar um cometa, Messier tropeçou no 51º objeto de sua lista. Esta descoberta, feita há 250 anos, é hoje conhecida como Galáxia do Redemoinho.

Inicialmente descrita como uma “nebulosa muito tênue, sem estrelas”, os telescópios modernos revelam que a Galáxia do Redemoinho é uma magnífica galáxia espiral localizada a aproximadamente 25 a 30 milhões de anos-luz de distância de nós. É um pouco menor que a nossa galáxia, a Via Láctea.

Curiosamente, a Galáxia do Redemoinho não é apenas uma galáxia, mas na verdade consiste em duas galáxias que tiveram um encontro próximo. Esta colisão cósmica desempenhou um papel na formação dos belos braços espirais da galáxia maior. A gravidade da galáxia menor, semelhante a um aglomerado brilhante de estrelas encontrado no final de um dos braços espirais da galáxia maior, criou ondas que ondulam por todo o núcleo da galáxia.

Estas ondas comprimem nuvens de gás e poeira, resultando no nascimento de novas estrelas. Estas estrelas jovens, grandes e brilhantes, delineiam os braços espirais da Galáxia do Redemoinho. No entanto, a sua vida brilhante é relativamente curta, pois explodem após alguns milhões de anos. Notavelmente, a M51, como também é conhecida, sofreu três explosões estelares nas últimas décadas, enquanto a Via Láctea não testemunhou nenhuma. No entanto, a galáxia continua a dar origem a novas estrelas, perpetuando o seu legado estelar.

Situada nos arredores da Ursa Maior, perto da ponta do cabo da Ursa Maior, a Galáxia do Redemoinho serve como um objeto de estudo acessível para astrônomos amadores com pequenos telescópios.

