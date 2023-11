O derretimento do manto de gelo da Antártida: Compreendendo o papel da descarga subglacial

No meio da vasta paisagem congelada da Antártida encontra-se a camada de gelo antártica, um componente crítico do sistema climático do nosso planeta. Esta gigantesca camada de gelo não apenas reflete a luz solar, ajudando a manter a Terra fria, mas também armazena impressionantes 70% da água doce do mundo. No entanto, um estudo recente conduzido por cientistas do Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia, San Diego (UCSD), lançou luz sobre um fenómeno preocupante que pode impactar significativamente os níveis globais do mar.

A investigação, publicada na revista Science Advances, revela que à medida que a água abaixo dos glaciares derrete e flui para o mar, faz com que o gelo derreta a um ritmo mais rápido. Os cientistas referem-se a este processo como descarga subglacial. Anteriormente, as principais projecções da subida do nível do mar, como as do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, não consideravam a perda adicional de gelo resultante da descarga subglacial.

De acordo com Tyler Pelle, principal autor do estudo, as projeções precisas do aumento global do nível do mar são cruciais para o bem-estar das comunidades costeiras. As estimativas actuais podem estar a subestimar a taxa de subida do nível do mar em todo o mundo, o que poderá ter consequências graves para milhões de pessoas que vivem em zonas costeiras baixas. Pelle enfatizou a necessidade de incorporar a descarga subglacial nos esforços de modelagem para fornecer previsões mais precisas.

O estudo concentrou-se em duas geleiras da Antártida Oriental: Denman e Scott. Estas geleiras, localizadas adjacentes umas às outras no topo de uma fossa continental com mais de três quilômetros de profundidade, têm o potencial de elevar o nível do mar em quase um metro e meio. Utilizando vários cenários de emissões, os investigadores realizaram simulações de recuo glaciar até ao ano 2300. Quando a descarga subglacial foi considerada, o modelo previu que os dois glaciares atingiriam a encosta da trincheira 25 anos antes do que se pensava anteriormente.

Jamin Greenbaum, coautor do estudo, observou que a pesquisa serve como um alerta para a comunidade de modelagem. Não levar em conta a descarga subglacial prejudica a precisão das previsões. Além disso, o estudo destaca o papel crítico que os seres humanos desempenham na mitigação do aumento do nível do mar, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa. Embora a descarga subglacial seja significativa, são, em última análise, as ações da humanidade que detêm a chave para evitar um cenário apocalíptico.

As implicações vão além das geleiras Denman e Scott. O degelo subglacial foi observado sob várias geleiras antárticas, como Thwaites, Pine Island e Totten. É necessária investigação adicional para compreender a magnitude do efeito que a descarga subglacial tem sobre estes glaciares e a subsequente subida do nível do mar.

Ao esclarecer o papel da descarga subglacial no derretimento do gelo da Antártida, este estudo serve como um lembrete claro da necessidade urgente de enfrentar as alterações climáticas. As projecções futuras e a preparação das comunidades costeiras dependem de uma compreensão precisa da subida do nível do mar. Só considerando todos os factores, incluindo o impacto da descarga subglacial, poderemos navegar melhor no caminho para um futuro sustentável.

Perguntas frequentes

O que é descarga subglacial?

A descarga subglacial refere-se ao processo de derretimento da água sob uma geleira e fluindo para o mar. É um factor significativo que acelera o derretimento dos glaciares e contribui para a subida do nível do mar.

Por que é importante a projeção precisa da elevação do nível do mar?

Projeções precisas da subida do nível do mar são cruciais para o bem-estar das comunidades costeiras. Milhões de pessoas residem em zonas costeiras baixas e previsões precisas ajudam a preparar estas comunidades para os potenciais impactos da subida do nível do mar.

Quais são as implicações da descarga subglacial na subida do nível do mar?

O estudo sugere que as actuais projecções de subida do nível do mar podem estar a subestimar a taxa devido à perda adicional de gelo causada pela descarga subglacial. A incorporação deste processo em modelos ajuda a fornecer previsões mais precisas e a compreender a magnitude do efeito nas geleiras em todo o mundo.

Qual é o papel das emissões de gases com efeito de estufa na subida do nível do mar?

O estudo sublinha que as ações humanas, especialmente a redução das emissões de gases com efeito de estufa, desempenham um papel vital na mitigação da subida do nível do mar. Embora a descarga subglacial seja significativa, a redução das emissões é crucial para evitar um cenário apocalíptico.

Fontes:

– Artigo original: EcoWatch – Estudo do manto de gelo da Antártica: Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Estudo: Avanços Científicos – “A descarga subglacial acelera o recuo futuro das geleiras Denman e Scott, Antártica Oriental” (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)