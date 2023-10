Novas investigações sobre a 29ª missão de serviços de reabastecimento comercial da SpaceX para a Estação Espacial Internacional

O Laboratório Nacional da Estação Espacial Internacional (ISS) e a NASA têm o prazer de anunciar um próximo webinar que se aprofundará nas fascinantes investigações que ocorrem na 29ª missão de Serviços de Reabastecimento Comercial (CRS) da SpaceX à estação espacial. Esta missão promete trazer avanços científicos significativos que poderão ter impactos profundos na humanidade.

O webinar contará com palestrantes estimados que discutirão as várias cargas úteis que estão sendo lançadas na espaçonave SpaceX Dragon e explorarão como a pesquisa conduzida na ISS poderia beneficiar a todos nós. Os painelistas incluem especialistas de diferentes áreas, cada um trazendo suas perspectivas e conhecimentos únicos para a discussão.

Emilie Dressaire, professora assistente da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, lançará luz sobre a investigação “Wicking in Gel-Coated Tubes” financiada pela NSF. Esta pesquisa visa compreender o papel do muco na administração de medicamentos nos pulmões, revolucionando potencialmente os tratamentos respiratórios.

Sonja Schrepfer, professora do Departamento de Cirurgia da Universidade da Califórnia, em São Francisco, compartilhará insights sobre a investigação “Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity” financiada pela NSF. Ao estudar a relação entre o envelhecimento do sistema imunitário e as capacidades regenerativas das células do fígado, esta investigação poderá abrir caminho para abordagens inovadoras para combater doenças relacionadas com o envelhecimento.

Ken Savin, cientista-chefe da Redwire Space, discutirá os avanços da bioimpressão, particularmente o ambicioso plano da Redwire de imprimir células cardíacas humanas no espaço usando seu inovador BioFabrication Facility. Esta investigação inovadora poderá desbloquear novas possibilidades na medicina regenerativa e potencialmente superar as limitações enfrentadas na Terra.

David Corporal, engenheiro de pesquisa da Boeing, se aprofundará na investigação do “Boeing Antimicrobial Coating”. Ao testar um material antimicrobiano em vários locais da estação espacial, esta investigação visa melhorar e garantir a segurança de futuras missões espaciais, mitigando o risco de contaminação microbiana.

Kathryn Gardner-Vandy, professora assistente de Aviação e Espaço na Oklahoma State University, compartilhará detalhes sobre o projeto de extensão educacional “Choctaw Heirloom Seeds”. Esta iniciativa visa inspirar e educar os alunos sobre a importância de preservar sementes antigas e o papel potencial que podem desempenhar na agricultura sustentável.

O webinar, agendado para terça-feira, 31 de outubro de 2023, às 1h EDT, estará disponível para transmissão ao vivo no site do Laboratório Nacional da ISS para o público e no Zoom para a mídia. Os membros da mídia que desejam participar são incentivados a se registrar para acesso ao Zoom pelo menos uma hora antes do evento. Além disso, o público pode interagir fazendo perguntas aos pesquisadores usando a hashtag #ISSNationalLab nas redes sociais.

O lançamento do SpaceX CRS-29 está previsto para não antes de domingo, 5 de novembro de 2023, às 10h01 EST, no Centro Espacial Kennedy da NASA. Mais informações sobre os projetos patrocinados pelo Laboratório Nacional da ISS nesta missão serão compartilhadas com a mídia e o público nos próximos dias.

FAQ:

P: Qual é o objetivo do próximo webinar?

R: O webinar tem como objetivo fornecer insights sobre as investigações que estão ocorrendo na 29ª missão de Serviços de Reabastecimento Comercial da SpaceX à Estação Espacial Internacional.

P: Quem são os palestrantes que participam do webinar?

R: Os palestrantes incluem especialistas como Dra. Emilie Dressaire, Dra. Sonja Schrepfer, Dr.

P: Como posso participar do webinar?

R: O webinar será transmitido ao vivo no site do Laboratório Nacional da ISS para o público e no Zoom para a mídia. Os representantes da mídia podem se registrar para ter acesso ao Zoom e o público pode fazer perguntas usando a hashtag #ISSNationalLab nas redes sociais.

P: Quando será o lançamento do SpaceX CRS-29?

R: O lançamento está agendado para domingo, 5 de novembro de 2023, às 10h01 EST, no Centro Espacial Kennedy da NASA.