A mídia não consegue abordar o impacto ambiental das máscaras faciais descartáveis

Uma análise recente conduzida por uma equipa de especialistas da Universidade de Bangor lançou luz sobre o fracasso dos meios de comunicação social em enfatizar o impacto negativo das máscaras faciais descartáveis ​​no ambiente. O estudo, que analisou a cobertura da imprensa britânica e irlandesa de Março de 2020 a Dezembro de 2021, revelou que os jornais favoreceram predominantemente máscaras cirúrgicas de utilização única nas suas reportagens, sem abordar adequadamente a questão da gestão de resíduos e da sustentabilidade ambiental.

De acordo com a Dra. Anaïs Augé, primeira autora do estudo, a forma como a mídia noticiou as máscaras influenciou significativamente as escolhas das pessoas sobre o uso de máscaras durante a pandemia. O termo “máscaras” era frequentemente utilizado para se referir a máscaras faciais descartáveis, enquanto “coberturas faciais” eram associadas a máscaras de material feito em casa ou compradas em lojas. Os meios de comunicação social também tendiam a usar “máscara” quando discutiam o uso obrigatório, enquanto a “cobertura facial” era usada quando havia um elemento de escolha.

Apesar das discussões científicas sobre a segurança e a reutilização das coberturas faciais, os jornais negligenciaram em grande parte a transmissão desta informação ao público. Morwenna Spear, cientista de materiais, enfatizou que pouca atenção foi dada às preocupações ambientais associadas às máscaras descartáveis, mesmo nos estágios iniciais da pandemia de COVID-19.

A equipa de investigação acredita que os jornais têm desempenhado um papel na promoção do uso de máscaras descartáveis ​​e têm contribuído para o aumento dos resíduos gerados. O estudo destaca a necessidade de relatórios mais responsáveis ​​que considerem o impacto ambiental das diferentes opções de máscaras e incentivem a adoção de coberturas faciais reutilizáveis.

Este estudo fez parte do projeto do Arts and Humanities Research Council liderado pelo Prof. Nathan Abrams, que teve como objetivo compreender os fatores que influenciam as escolhas e comportamentos dos consumidores em relação às máscaras faciais. O projeto enfatizou o descarte responsável de máscaras e a importância das mensagens da mídia para influenciar a motivação pública e a tomada de decisões.

No geral, a análise sublinha a oportunidade perdida pelos meios de comunicação social de abordar as consequências ambientais das máscaras faciais descartáveis ​​e de sensibilizar o público. Exige uma abordagem mais abrangente à elaboração de relatórios que tenha em conta considerações de sustentabilidade e permita que os indivíduos façam escolhas informadas para proteger a saúde pública e o ambiente.