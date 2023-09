O papel do DNA mitocondrial na reprodução humana

Este artigo explora novas pesquisas que confirmam o entendimento científico de que o DNA mitocondrial (mtDNA) é herdado exclusivamente da mãe. O estudo, publicado na revista Nature Genetics, foi uma colaboração entre a Oregon Health & Science University e outras instituições.

Anteriormente, acreditava-se que o mtDNA paterno era eliminado após a fertilização, mas o estudo descobriu que os espermatozoides maduros carregam um pequeno número de mitocôndrias, embora não tenham mtDNA intacto. Os pesquisadores também descobriram que os espermatozoides carecem de uma proteína essencial para a manutenção do mtDNA. A razão para esta exclusão é atualmente desconhecida, mas pode estar relacionada com as elevadas exigências energéticas dos espermatozoides durante a fertilização, o que poderia levar à acumulação de mutações no mtDNA.

Em contraste, os óvulos em desenvolvimento, conhecidos como oócitos, dependem principalmente das células circundantes para obter energia e mantêm o mtDNA relativamente puro. Esta distinção contribui para a vantagem evolutiva de herdar exclusivamente o mtDNA materno, uma vez que limita o risco de mutações causadoras de doenças no mtDNA na descendência. Mutações no mtDNA podem resultar em distúrbios fatais que afetam órgãos com alta demanda de energia, como coração, músculos e cérebro.

Para prevenir a transmissão de distúrbios conhecidos do mtDNA, foi desenvolvida a terapia de substituição mitocondrial (MRT). MRT envolve a substituição do mtDNA mutante por mtDNA saudável de óvulos de doadores por meio de fertilização in vitro. No entanto, os ensaios clínicos para MRT nos Estados Unidos estão atualmente restritos e os ensaios estão a ser realizados noutros países, como o Reino Unido e a Grécia.

A nova descoberta sobre o papel do mtDNA na maturação e fertilização do esperma tem implicações importantes para a fertilidade humana e para a terapia com células germinativas. Compreender a função das proteínas envolvidas na manutenção do mtDNA pode levar a avanços nos tratamentos de infertilidade e nas tecnologias de reprodução assistida.

Fonte: ANI | | Postado por Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 de setembro de 2023

Definições:

– DNA mitocondrial (mtDNA): O código genético armazenado nas mitocôndrias, que atuam como a usina de energia de todas as células do corpo.

– Oócito: Um ovo em desenvolvimento.

– Fator de transcrição mitocondrial A (TFAM): Uma proteína essencial para a manutenção do mtDNA.

– Terapia de substituição mitocondrial (MRT): Um método de substituição do mtDNA mutante por mtDNA saudável através de fertilização in vitro.

Fonte: Informações adicionais não fornecidas.