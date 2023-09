A espaçonave Parker testemunha uma explosão solar sem precedentes

A espaçonave Parker, o objeto de fabricação humana mais próximo do Sol, passou por uma poderosa explosão solar conhecida como ejeção de massa coronal (CME), fornecendo aos pesquisadores informações únicas sobre essas erupções. As erupções do Sol podem libertar milhares de milhões de toneladas de partículas carregadas que, quando dirigidas para a Terra, têm o potencial de perturbar a electrónica dos satélites, as redes eléctricas e até causar apagões em todo o continente.

A sonda Parker, que é o objeto mais rápido feito pelo homem, detectou o CME e passou por ele, permitindo aos cientistas observar o evento com detalhes sem precedentes. A sonda estava a apenas 9.2 milhões de quilómetros (5.7 milhões de milhas) de distância da superfície do Sol, mais perto do que Mercúrio alguma vez chegou da nossa estrela.

As observações feitas pela sonda Parker revelaram que a CME viajava a velocidades superiores a 1,350 quilómetros (840 milhas) por segundo. Se uma erupção semelhante atingisse a Terra, poderia ser potencialmente tão poderosa quanto o Evento Carrington de 1859, que é considerada a tempestade solar mais poderosa registrada que atingiu a Terra. Tal evento hoje poderia causar apagões generalizados e perturbar os sistemas de comunicação se não for detectado a tempo.

A sonda Parker, no entanto, não foi afetada pela tempestade solar devido ao seu escudo térmico e sistema de proteção térmica. Passou aproximadamente dois dias observando o CME, fornecendo aos cientistas dados sem precedentes sobre estes eventos celestes.

Os cientistas estão actualmente a analisar as medições recolhidas pela sonda dentro do CME e a compará-las com os dados recolhidos fora dele. Esta análise ajudará os pesquisadores a compreender melhor como esses eventos se desenrolam e as conexões entre os diferentes fenômenos.

À medida que o Sol se aproxima do máximo solar, um pico de 11 anos no seu ciclo de atividade, os cientistas esperam que a sonda Parker observe CMEs mais massivas. O próximo sobrevôo solar da espaçonave está programado para ocorrer em 27 de setembro.

