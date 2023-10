Um enorme oceano se esconde sob a crosta terrestre, dizem os cientistas

By

Os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente: existe um vasto oceano escondido sob a crosta terrestre, contendo três vezes mais água do que todos os oceanos da superfície do planeta. A água é armazenada em uma rocha chamada “ringwoodite”, localizada a 400 quilômetros de profundidade.

Uma pesquisa publicada em 2014 revelou que a água é armazenada na rocha do manto num estado único conhecido como “estado semelhante a uma esponja”, que não é líquido, sólido ou gasoso, mas sim um quarto estado. Esta descoberta abre a possibilidade de um ciclo hídrico em toda a Terra que explica a abundância de água líquida na superfície do planeta.

O geofísico Steve Jacobsen, parte da equipe responsável pelas descobertas, explicou a importância da ringwoodita, descrevendo-a como uma “esponja” que pode atrair hidrogênio e reter água. A estrutura cristalina da ringwoodita permite que ela absorva uma quantidade substancial de água nas profundezas do manto, fornecendo um elo perdido na compreensão dos cientistas sobre a distribuição de água na Terra.

Os cientistas fizeram esta descoberta inovadora estudando a atividade sísmica e as ondas de choque geradas por terremotos. Através desta análise, eles identificaram a presença de água na ringwoodita nas profundezas da superfície. Se a rocha contiver apenas 1% de água, significa que há três vezes mais água no subsolo do que em todos os oceanos da Terra juntos.

Esta descoberta de um oceano escondido sob a crosta terrestre não é o único avanço recente na investigação científica. Os pesquisadores também descobriram um ecossistema inteiramente novo ao explorar a crosta vulcânica com um robô subaquático. Estas descobertas enfatizam a vastidão de domínios inexplorados do nosso planeta.

