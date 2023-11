Um enorme cometa se aproxima da Terra: um evento celestial espetacular para antecipar

Um evento celestial impressionante está prestes a acontecer quando um cometa colossal se aproxima da Terra. Apelidado de “Cometa do Diabo”, este extraordinário visitante cósmico, com o dobro do tamanho do Monte Everest, cativou tanto observadores do céu como astrônomos. No entanto, não tenha medo, pois não representa nenhuma ameaça para a humanidade, segundo especialistas.

O chamado “Cometa do Diabo”, oficialmente conhecido como 12P/Pons-Brooks, apareceu pela primeira vez em 1812 e ressurgiu em 1883, tornando-se um cometa periódico com um período orbital de aproximadamente 71 anos. Além do tamanho, este cometa se destaca entre seus pares devido ao seu vulcão de gelo ativo, fenômeno raro em cometas.

Esses vulcões gelados, também conhecidos como aberturas criomagmáticas, são compostos por uma mistura única de gelo, poeira e gás. Como resultado, eles liberam gás de dentro, criando um espetáculo cativante no espaço. Os cientistas estimam que existam apenas cerca de 20 cometas com tais vulcões de gelo ativos.

Marque em seus calendários para meados de abril do próximo ano, pois o Cometa do Diabo estará no seu ponto mais brilhante quando atingir uma distância de aproximadamente 232 milhões de quilômetros (ou 144,158,116 milhas) da Terra. Embora possa ser visível a olho nu, é garantido que será visível com binóculos ou com um modesto telescópio de quintal.

Perguntas Frequentes

1. O Cometa Diabo é uma ameaça para a humanidade?

Não, o Devil Comet não representa nenhuma ameaça para a humanidade. Fique tranquilo, é apenas um espetáculo celestial inspirador que proporcionará aos observadores do céu uma experiência fascinante.

2. O Devil Comet tem alguma característica única?

Absolutamente! O Cometa do Diabo não tem apenas o dobro do tamanho do Monte Everest, mas também possui um vulcão de gelo ativo, o que o torna um fenômeno cósmico raro e notável.

3. Qual é a frequência do aparecimento deste cometa?

O Cometa do Diabo segue uma órbita periódica e pode ser observado aproximadamente a cada 71 anos. Seus últimos avistamentos ocorreram em 1812 e 1883, com sua próxima aparição prevista para meados de abril do ano seguinte.

4. O que causa as explosões esporádicas de brilho do Cometa do Diabo?

Estas explosões são conhecidas como explosões, durante as quais os cometas se tornam significativamente mais activos e libertam gás e poeira a um ritmo acelerado. O Cometa do Diabo exibe explosões excepcionalmente brilhantes e proeminentes, tornando-o um assunto de grande interesse para os cientistas.

5. Qual é o tamanho do núcleo do Cometa do Diabo?

Estimativas dos astrônomos sugerem que o núcleo do Cometa do Diabo se estende por 12.4 quilômetros, o que é o dobro do tamanho do Monte Everest. Esta magnitude colossal o diferencia de suas contrapartes celestiais.

À medida que a viagem celestial do Cometa do Diabo se desenrola, os astrónomos estão a abraçar a imprevisibilidade da sua beleza. Fique atento às atualizações e prepare-se para um evento celestial extraordinário que promete deixar os observadores do céu maravilhados. Tenha certeza de que este gigantesco andarilho cósmico está apenas de passagem, permitindo-nos saborear a sua grandeza antes de continuar a sua viagem celestial.