Um cometa colossal com “chifres” distintos avançando em direção à Terra

Um cometa colossal conhecido como 12P/Pons-Brooks está se aproximando rapidamente da Terra, exibindo suas características notáveis ​​conhecidas como “chifres”. Apesar de ter experimentado recentemente a sua segunda grande erupção em quatro meses, estas características proeminentes continuam a ser visíveis. O que torna este cometa ainda mais único é a presença de um vulcão ativo situado no topo dele. Este enorme cometa, aproximadamente do tamanho de uma cidade, abriga um vulcão que está prestes a entrar em erupção novamente, poucos meses após a sua explosão inicial. À medida que continua a sua viagem em direção ao Sol, espera-se que emita uma impressionante nuvem de gás e gelo, semelhante a um par de chifres que se projetam da superfície do cometa.

Categorizado como um cometa criovulcânico, o 12P/Pons-Brooks tem um núcleo medindo cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Este núcleo consiste em uma combinação de gás, poeira e gelo, coletivamente chamados de “criomagma”. O núcleo do cometa é cercado por uma mortalha de gás conhecida como “coma”. Quando a temperatura do núcleo aumenta, ele libera explosões no espaço.

Os especialistas notaram a expansão e o desenvolvimento dos chifres característicos do cometa. Alguns até fizeram comparações, comparando a forma irregular do cometa a naves espaciais de ficção científica como a Millennium Falcon de Star Wars. A forma irregular da cabeleira é atribuída a anomalias no núcleo do cometa. Richard Miles, astrónomo da Academia Britânica de Astronomia, explicou que a expansão prolongada dos gases dentro do cometa molda a sua forma irregular.

Nos próximos dias, espera-se que a cabeleira do cometa continue a expandir-se, acentuando ainda mais os seus notáveis ​​chifres. Este extraordinário fenómeno celeste irá cativar os residentes da Terra em 21 de abril de 2024, antes de impulsionar o cometa de volta aos confins do sistema solar. No entanto, não retornará até 2095.

