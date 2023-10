Imagens de CFTV recém-encontradas revelam flash de luz precedendo um forte estrondo em Melbourne

Imagens de CCTV de Melbourne, no nordeste da Austrália, capturaram um repentino flash de luz seguido por um grande estrondo, deixando os moradores perplexos. O vídeo, feito por um morador de Doreen, mostra um flash de luz brilhante e um som explosivo. Moradores preocupados de áreas próximas, como Balwyn e Doncaster, recorreram às redes sociais em busca de respostas.

Embora houvesse várias especulações, o astrônomo da Universidade Nacional Australiana, Brad Tucker, acredita que o fenômeno foi provavelmente causado pela quebra de um meteorito. Ele explica que quando um asteroide em movimento rápido entra na atmosfera da Terra, a energia liberada cria um estrondo sônico, resultando no som explosivo. Tucker também enfatiza que não é incomum que tais eventos sejam localizados e testemunhados por residentes em áreas específicas.

Com base no tamanho do flash e da explosão, Tucker estima que o asteróide tenha cerca de 4 a 16 polegadas de largura, aproximadamente o tamanho de uma bola de basquete. Fragmentos do asteróide teriam queimado ao entrar na atmosfera ou chegado à Terra.

Embora os cientistas sejam proficientes na detecção de asteróides maiores que 100 metros, os mais pequenos, como o incidente recente, podem passar despercebidos até pouco antes do impacto. Tucker garante que é altamente improvável que um asteroide de tamanho semelhante ao responsável pela extinção dos dinossauros atinja a Terra. No entanto, asteroides menores ainda podem liberar quantidades significativas de energia.

Testemunhas, como Jason Busuttil de Langwarrin, relataram ter visto o meteoro indo em direção aos Dandenongs. As imagens CCTV forneceram evidências valiosas para os cientistas que estudam esses eventos celestes.

