O terremoto de marte mais forte já registrado, causado por forças tectônicas, não pelo impacto de asteroides

Os cientistas descobriram que o terremoto mais poderoso já registrado em Marte não foi causado pelo impacto de um asteróide, mas sim por forças tectônicas dentro do próprio planeta. Esta revelação sugere que Marte é mais sismicamente ativo do que se acreditava anteriormente.

O módulo de pouso InSight da NASA, que pousou em Marte em novembro de 2018, detectou um terremoto de magnitude 4.7 em 4 de maio de 2022. Este terremoto foi cinco vezes mais forte do que o detentor do recorde anterior, que também foi medido pela InSight em 2021. Ao contrário da maioria dos marsquakes que duram apenas uma hora, as reverberações deste terremoto continuaram por seis horas sem precedentes, tornando-o o terremoto mais duradouro já registrado em outro planeta.

Embora o InSight tenha detectado mais de 1,300 terremotos desde a sua chegada a Marte, este terremoto em particular se destacou porque seu sinal era semelhante aos causados ​​por impactos de asteróides. No entanto, nenhuma evidência de cratera de impacto ou nuvem de poeira foi encontrada, levando os cientistas a concluir que o terremoto foi de origem tectônica.

Contrariamente à sabedoria convencional, pensava-se anteriormente que Marte era demasiado pequeno e demasiado frio para exibir actividade tectónica. Ao contrário da Terra, Marte não possui placas tectônicas que se movem em resposta às forças do manto. Em vez disso, o terremoto detectado pela InSight foi provavelmente causado pela liberação de estresse de bilhões de anos na crosta de Marte, formado à medida que diferentes partes do planeta esfriavam e encolhiam em taxas variadas.

Compreender a atividade tectônica de Marte é crucial para a exploração futura e potencial colonização humana. Ao estudar a distribuição das tensões no planeta, os cientistas esperam determinar áreas seguras para habitação humana e áreas que devem ser evitadas.

Esta pesquisa inovadora foi publicada na revista Geophysical Research Letters.

