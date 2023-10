A surpreendente composição do núcleo de ferro líquido de Marte

Uma nova investigação baseada em dados sísmicos da missão InSight da NASA alterou a nossa compreensão anterior do núcleo de ferro líquido de Marte. Cientistas da ETH Zurique descobriram que o núcleo não só é menor do que se pensava, mas também está rodeado por uma camada de silicato fundido com 150 quilômetros de espessura. Estas descobertas lançam luz sobre a densidade e composição do núcleo de Marte e fornecem informações valiosas sobre a formação do planeta.

Uma das principais descobertas é a diminuição do raio do núcleo. Inicialmente estimado entre 1,800 e 1,850 quilômetros, as novas medições colocam o raio do núcleo na faixa de 1,650 a 1,700 quilômetros. Este tamanho menor implica uma densidade maior do que a estimada anteriormente, sugerindo um núcleo composto de 9 a 15 por cento de elementos leves, como enxofre, carbono, oxigênio e hidrogênio.

A presença de uma camada de silicato fundido envolvendo o núcleo também é uma revelação surpreendente. A Terra não possui uma camada derretida tão distinta, tornando a estrutura interior de Marte única. Estas descobertas desafiam os nossos modelos anteriores de interiores planetários e fornecem uma nova perspectiva sobre a evolução de Marte.

A composição do núcleo de Marte oferece pistas sobre a sua formação inicial. A quantidade significativa de elementos leves sugere que o núcleo se formou no início da história do sistema solar, possivelmente durante a época em que o Sol ainda estava rodeado por gás nebuloso, fornecendo uma fonte para a acumulação desses elementos.

Esta investigação tem implicações profundas para a nossa compreensão de Marte e da sua história geológica. Ao estudar dados sísmicos e combiná-los com simulações computacionais, os cientistas podem continuar a descobrir novos conhecimentos sobre o funcionamento interno do Planeta Vermelho. À medida que recolhermos mais dados e refinarmos os nossos modelos, obteremos sem dúvida uma compreensão mais profunda da composição única de Marte e dos processos que a moldaram.

Perguntas Frequentes

1. Como os cientistas determinaram a composição do núcleo de Marte?

Os cientistas que analisaram dados sísmicos coletados pela missão InSight os compararam com simulações de primeiros princípios das propriedades sísmicas de ligas metálicas líquidas. Esta combinação de dados e simulações permitiu determinar a composição e densidade do núcleo de Marte.

2. Por que a presença de uma camada de silicato fundido é significativa?

A presença de uma camada de silicato derretido ao redor do núcleo de Marte é significativa porque não é observada na estrutura interior da Terra. Esta diferença fornece informações valiosas sobre a história geológica e os processos evolutivos distintos de Marte.

3. O que implica o tamanho menor do núcleo de Marte?

O tamanho menor do núcleo de Marte, juntamente com a sua massa inalterada, indica uma densidade mais elevada. Isto significa que o núcleo contém menos elementos leves do que o estimado anteriormente. O tamanho menor e a densidade mais alta alinham-se com cenários típicos de formação planetária.

4. O que a composição do núcleo de Marte nos diz sobre a sua formação?

A presença significativa de elementos leves no núcleo de Marte sugere uma formação inicial, possivelmente durante a época em que o Sol ainda estava rodeado por gás nebuloso. Isto fornece pistas sobre a história inicial do planeta e a acumulação de elementos leves no seu núcleo.

5. Como o estudo dos dados sísmicos pode nos ajudar a compreender o interior de Marte?

Os dados sísmicos coletados em Marte permitem aos cientistas analisar a estrutura e composição interna do planeta. Ao estudar as características dos marsquakes e combiná-los com simulações, os investigadores podem obter informações valiosas sobre o funcionamento interno do Planeta Vermelho e os seus processos geológicos.