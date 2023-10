Novos insights sobre o núcleo de Marte revelados por estudos recentes

Estudos recentes conduzidos por equipas de investigação da universidade suíça ETH Zürich e da Université Paris Cité lançaram uma nova luz sobre o núcleo de Marte, desafiando noções anteriores sobre a sua composição e estrutura. Lançado em 2016, o projeto Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) do módulo de pouso InSight da NASA forneceu dados valiosos em 2021, sugerindo que o núcleo de Marte está cercado por uma camada de rocha derretida e é menor do que se acreditava anteriormente.

Anteriormente, os cientistas ficaram perplexos com a descoberta de um maior número de elementos mais leves, como enxofre, carbono, oxigénio e hidrogénio, no núcleo de Marte do que sugeriam as teorias da história da formação do planeta. No entanto, os novos estudos, publicados na Nature, fornecem uma explicação alternativa. Eles propõem que o núcleo de ferro líquido de Marte está na verdade envolto por uma camada de 150 km de rocha de silicato quase derretida. Além disso, esses estudos sugerem um raio central menor com uma densidade mais alta em comparação com as descobertas anteriores do InSight. Estes resultados estão mais alinhados com o que se sabe sobre a composição química de Marte.

Ao analisar dados sismológicos da missão InSight, as equipas de investigação chegaram a conclusões semelhantes. Ambas as equipas concordaram que o núcleo líquido de ferro-níquel de Marte se estende apenas a meio caminho da superfície do planeta. Eles também identificaram a camada de rocha derretida usando três sinais sismológicos primários. Ondas sísmicas longitudinais, ou ondas P, atravessam a parte inferior do manto de Marte, mas não se propagam para o núcleo. Simultaneamente, ondas sísmicas transversais, conhecidas como ondas S, emitidas por martemotos mais próximos do módulo de pouso, propagam-se pelas regiões média e superior do manto, indicando um estado sólido mais frio. Além disso, evidências de reflexões de ondas S no topo da camada fundida confirmam a sua natureza sólida.

Estas novas descobertas fornecem informações valiosas sobre a estrutura do núcleo e do manto de Marte. A combinação de observações sismológicas com o conhecimento da formação e evolução dos planetas terrestres, bem como dados sobre o tamanho, forma, rotação e campo gravitacional do planeta, oferece perspectivas valiosas sobre a história geológica e a dinâmica futura de Marte. A pesquisa não só melhora a nossa compreensão de Marte, mas também fornece um contexto essencial para a compreensão de planetas terrestres como a Terra.

No entanto, é importante notar que os estudos apresentam instantâneos regionais de Marte, e são necessárias mais investigações em diferentes locais para obter uma compreensão mais abrangente do interior do planeta. Atualmente, não há planos para que as agências espaciais conduzam missões que forneçam dados adicionais para esclarecer este assunto. No entanto, estes estudos recentes representam um progresso significativo no desvendamento dos mistérios do núcleo de Marte.