Helicóptero Ingenuity Mars da NASA estabelece novo recorde de velocidade no 62º vôo

A NASA programou o 62º vôo do helicóptero Ingenuity Mars com o objetivo de alcançar um novo recorde de velocidade para helicópteros em Marte. Originalmente planejado para apenas cinco voos como demonstração de tecnologia, o Ingenuity superou as expectativas e continua voando.

Em seu próximo vôo, o Ingenuity subirá até 18 metros e percorrerá 268 metros em 119.3 segundos, com velocidade alvo de dez metros por segundo. O voo anterior, Voo 60, atingiu uma velocidade máxima de 8m/s. No entanto, o voo 62 deverá superar esse recorde, segundo dados analisados ​​pelo The Register.

Em termos de distância percorrida e duração, o voo 62 ficará em 24º e 34º lugar, respectivamente. O marco mais recente do Ingenuity foi atingir um recorde de altitude de 24 metros no voo 61 em outubro de 2023.

É importante notar que o desempenho do Ingenuity é notável considerando que sua missão original estava programada para terminar há mais de dois anos. Operando no desafiador ambiente marciano, o sucesso contínuo do Ingenuity é uma prova da engenhosidade dos engenheiros e cientistas por trás do projeto.

Notavelmente, a tentativa de recorde de velocidade do Ingenuity coincide com outro recorde de velocidade estabelecido pelo Perseverance Rover da NASA, que recentemente percorreu 347.7 metros em um único dia sem intervenção humana.

Para seu próximo voo, o Ingenuity decolará e pousará no Airfield Tau, com objetivos que incluem alvos científicos de imagem e expansão do envelope de voo. O sucesso contínuo do Ingenuity serve de inspiração e mostra os incríveis feitos alcançados na exploração de Marte.