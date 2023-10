Os impressionantes vales de Marte: uma exploração visual

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou um vídeo de tirar o fôlego mostrando uma parte do Noctis Labyrinthus de Marte, um imenso sistema de vales profundos que se estende por uma distância de aproximadamente 740 quilômetros, equivalente ao comprimento da Itália.

A animação do sobrevoo, compilada a partir de imagens recolhidas pela sonda Mars Express da ESA e pela sua Câmara Estéreo de Alta Resolução (HSRC), revela uma paisagem distintamente diferente de outras regiões de Marte, como a relativamente plana Cratera de Jezero actualmente a ser explorada pelo rover Perseverance da NASA em busca. de vestígios de vida microbiana antiga.

O vídeo oferece uma visão panorâmica da notável topografia, exibindo “graben” característicos – seções da crosta marciana que diminuíram em relação ao seu entorno. Os cânions e vales visíveis nas imagens medem até 18.6 quilômetros de largura e 30 quilômetros de profundidade.

Estas características originaram-se da intensa atividade vulcânica na região próxima de Tharsis, fazendo com que porções significativas da crosta marciana se elevassem, se esticassessem e sofressem estresse tectônico. Como resultado, a crosta ficou mais fina, desenvolveu falhas e diminuiu. Os planaltos mais altos mostrados no vídeo representam o nível da superfície original antes de partes serem erodidas.

O vídeo também revela deslizamentos de terra gigantescos cobrindo as encostas e o fundo do vale, destacando as imensas forças que moldam a paisagem marciana. Além disso, grandes campos de dunas criados pela areia transportada em diferentes direções pelos ventos marcianos podem ser observados ao longo das encostas do vale.

A sonda Mars Express da ESA tem orbitado diligentemente o Planeta Vermelho nas últimas duas décadas, realizando uma vasta gama de investigações científicas. As suas tarefas incluem obter imagens da superfície marciana, mapear a sua composição mineral e analisar as suas condições atmosféricas. Além disso, a sonda tem escavado abaixo da crosta para explorar as interacções de vários fenómenos no ambiente marciano.

A visualização apresentada no vídeo combina imagens da Mars Express com dados topográficos derivados de um modelo digital de terreno, resultando numa representação 3D notável e envolvente da paisagem marciana.

Fontes: ESA