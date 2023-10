Moléculas semelhantes a peptídeos encontradas no universo: descobrindo as origens da vida

Novos avanços no mapeamento observacional revelaram a presença de moléculas semelhantes a peptídeos no universo, lançando luz sobre as origens da vida. O telescópio IRAM 30m foi usado para conduzir observações de mapeamento de duas moléculas-chave semelhantes a peptídeos, HCONH2 e CH3CONH2, dentro do complexo Sagitário B2 (Sgr B2).

Ao analisar sete transições de HCONH2 e cinco transições de CH3CONH2, os cientistas conseguiram mapear a distribuição espacial dessas moléculas e estimar sua temperatura de excitação e densidade de coluna no envelope molecular de Sgr B2. Esses dados foram obtidos através de diagramas de rotação.

As descobertas são particularmente significativas porque HCONH2 e CH3CONH2 são as duas moléculas semelhantes a peptídeos mais simples, tendo uma ligação estreita com os blocos de construção da vida. A presença destas moléculas no universo sugere que as condições necessárias para a formação da vida podem ser mais comuns do que se acreditava anteriormente.

A análise revela que a temperatura de excitação do HCONH2 varia ao longo do envelope molecular do Sgr B2, fornecendo informações sobre os complexos processos químicos que ocorrem nesta região. Além disso, assumindo a mesma temperatura de excitação do HCONH2, os cientistas também calcularam as densidades da coluna de CH3CONH2.

Esta descoberta abre novos caminhos de investigação sobre as origens da vida, fornecendo aos cientistas dados valiosos para compreender melhor os processos químicos que ocorrem no universo. À medida que a tecnologia continua a avançar, novas observações de mapeamento e análise de moléculas semelhantes a péptidos em diferentes regiões podem revelar conhecimentos ainda mais intrigantes sobre os blocos de construção da vida.

Perguntas Frequentes

P: O que são moléculas semelhantes a peptídeos?

Moléculas semelhantes a peptídeos são moléculas orgânicas que se assemelham à estrutura básica dos peptídeos, que são componentes essenciais das proteínas e desempenham um papel crucial nos processos biológicos.

P: Como essas moléculas semelhantes a peptídeos foram detectadas?

As observações de mapeamento de HCONH2 e CH3CONH2 foram realizadas usando o telescópio IRAM 30m em direção ao complexo Sagittarius B2 (Sgr B2). Várias transições dessas moléculas foram analisadas para mapear sua distribuição espacial e estimar sua temperatura de excitação e densidade de coluna.

P: O que esta descoberta significa para as origens da vida?

A presença de moléculas semelhantes a peptídeos no universo sugere que as condições necessárias para a formação da vida podem ser mais comuns do que se acreditava anteriormente. Esta descoberta fornece informações valiosas sobre os processos químicos que ocorrem no universo e contribui para a nossa compreensão das origens da vida.