The Mars Orbiter Mission-2: Explorando Marte com cargas úteis poderosas

A Índia está se preparando para mais um marco na exploração espacial com a próxima Mars Orbiter Mission-2, também conhecida como Mangalyaan-2. Esta missão será equipada com uma gama diversificada de cargas científicas, cada uma em vários estágios de desenvolvimento.

Uma das principais cargas é o Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), que desempenhará um papel crucial na confirmação da existência de hipotéticos anéis marcianos e na descoberta da fonte de poeira. A poeira poderia ter origem nas enigmáticas luas de Marte, Fobos e Deimos. A compreensão da origem desta poeira fornecerá informações valiosas sobre os processos geológicos em Marte.

Outra carga importante é o experimento Radio Occultation (RO), que se concentrará na medição de perfis neutros e de densidade eletrônica na atmosfera marciana. Ao utilizar um transmissor de micro-ondas, este experimento visa obter uma compreensão mais profunda da composição e do comportamento da atmosfera. Estes dados serão essenciais para estudar o clima e os padrões meteorológicos em Marte.

A missão Mangalyaan-2 também contará com o Espectrômetro de Íons Energéticos (EIS), que analisará as partículas energéticas do ambiente marciano. Isto ajudará os cientistas a estudar a interação entre o vento solar e a atmosfera marciana, lançando luz sobre o campo magnético do planeta e o seu efeito na atmosfera.

Além disso, a missão transportará a Sonda Langmuir e o Experimento de Campo Elétrico (LPEX). Estes instrumentos irão medir os campos eléctricos e as densidades do plasma na ionosfera marciana, fornecendo dados valiosos sobre a alta atmosfera e a sua interacção com o vento solar.

A Mars Orbiter Mission-2 é uma grande promessa para expandir o nosso conhecimento do Planeta Vermelho. Ao implantar essas poderosas cargas, a ISRO pretende coletar dados valiosos sobre a atmosfera, poeira e ionosfera marciana. Os conhecimentos obtidos nesta missão contribuirão para a nossa compreensão dos processos geológicos e atmosféricos de Marte.

Definições:

1. Cargas úteis: Instrumentos ou equipamentos transportados por uma nave espacial para realizar tarefas científicas ou técnicas específicas.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): Uma carga científica que visa confirmar a existência de anéis marcianos e estudar a origem e composição da poeira.

3. Experimento de Ocultação de Rádio (RO): Uma carga útil que mede perfis de densidade neutra e de elétrons na atmosfera marciana usando tecnologia de micro-ondas.

4. Espectrômetro de Íons Energéticos (EIS): Instrumento científico que analisa partículas energéticas no ambiente marciano.

5. Sonda Langmuir e Experimento de Campo Elétrico (LPEX): Instrumentos que medem campos elétricos e densidades de plasma na ionosfera marciana.

Fontes:

– ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial)