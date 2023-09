Fazendo contato: pesquisadores conectam com sucesso nanofitas individuais de grafeno

Pesquisadores da Universidade de Illinois Urbana-Champaign desenvolveram um método para “ligar” nanofitas de grafeno (GNRs), uma classe de materiais unidimensionais, que pode ser significativa no dimensionamento de dispositivos microeletrônicos. A equipe fabricou contatos metálicos em escala nanométrica em GNRs individuais usando um processo baseado em microscopia de varredura por tunelamento de gravação direta (STM). Este método permite a fabricação precisa de contatos metálicos para GNRs específicos, induzindo a funcionalidade do dispositivo necessária para o funcionamento do transistor.

O grafeno, uma camada de átomos de carbono com a espessura de um átomo, há muito é considerado um potencial material eletrônico de alta velocidade com possibilidade de substituir o silício. No entanto, o grafeno em si não é um semicondutor. Para induzir propriedades semicondutoras no grafeno, ele precisa ser muito pequeno ou construído em formatos específicos, como fitas. Neste estudo, GNRs atomicamente precisos foram sintetizados e contatos metálicos foram criados com sucesso.

A equipe utilizou um microscópio de tunelamento para escanear a superfície e identificar GNRs. Assim que um GNR foi localizado, os pesquisadores usaram o feixe de elétrons do STM para desencadear a deposição de metal e criar os fios. Este método preciso de fiação permitiu a fabricação controlada de contatos metálicos nos GNRs. Os pesquisadores também descobriram que o caráter eletrônico dos GNRs mudou quando os contatos metálicos foram aplicados, demonstrando a capacidade de modificar intencionalmente suas propriedades.

Uma vantagem desta técnica é que ela é conduzida em um ambiente de ultra-alto vácuo, garantindo que o material permaneça livre de contaminantes atmosféricos que possam degradar o desempenho do dispositivo. O próximo passo da equipe de pesquisa é criar um transistor funcional usando os GNRs fabricados e medir suas características.

Este avanço na fiação de GNRs individuais abre novas possibilidades para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos de alta velocidade e abre caminho para novos avanços na tecnologia baseada em grafeno.

Fonte: Faculdade de Engenharia Grainger da Universidade de Illinois