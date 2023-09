Pesquisadores desenvolvem método para “ligar” nanofitas de grafeno para microeletrônica

Os pesquisadores fizeram um avanço no desenvolvimento de nanofitas de grafeno (GNRs), uma classe de materiais unidimensionais que se mostram promissores para uso em dispositivos microeletrônicos. A equipe usou um processo baseado em microscopia de varredura por tunelamento de gravação direta (STM) para fabricar contatos metálicos em escala nanométrica em GNRs individuais, permitindo o controle de suas propriedades eletrônicas.

O grafeno, uma camada de átomos de carbono com a espessura de um átomo, atraiu a atenção como um potencial material eletrônico de alta velocidade. No entanto, a sua falta de propriedades semicondutoras tem sido uma limitação. Neste estudo, foram criados GNRs atomicamente precisos e feitos contatos metálicos com sucesso, induzindo a funcionalidade necessária para a operação do transistor.

Os pesquisadores usaram uma técnica que envolve um microscópio de tunelamento para escanear a superfície e identificar GNRs adequados. Assim que um GNR foi identificado, a deposição de metal foi desencadeada usando um feixe de elétrons para criar a fiação. Este método de ligação de GNRs revelou-se mais preciso e menos incerto do que os métodos anteriores.

Uma vantagem deste método é que ele é realizado em ambiente de ultra-alto vácuo, garantindo a limpeza do material e evitando a degradação do desempenho do dispositivo. Os pesquisadores também descobriram que, ao colocar contatos metálicos nos GNRs, as propriedades eletrônicas dos GNRs foram alteradas. Esta “dopagem” dos GNR pode ser conseguida através da deposição de diferentes tipos de metais, proporcionando uma forma de afinar as características dos GNR sem a necessidade de reações químicas.

O próximo passo dos pesquisadores é criar um transistor funcional usando esse método e medir suas características. O desenvolvimento de um método preciso e confiável para fazer contatos metálicos para GNRs específicos nos aproxima da realização de dispositivos microeletrônicos utilizando nanofitas de grafeno.

