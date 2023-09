Digitalizando maravilhas geológicas no Ártico: o banco de dados de modelos digitais Svalbox

By

O Svalbox Digital Model Database (DMDb) é um novo banco de dados regional que oferece aos geocientistas acesso a modelos digitais de afloramentos (DOMs) do remoto arquipélago de Svalbard. Publicado na revista Geosphere, o banco de dados contém atualmente 135 DOMs, fornecendo dados de 114 km2 desta área de difícil acesso.

DOMs são representações digitais tridimensionais de afloramentos geológicos que revolucionaram a pesquisa geocientífica moderna. O Svalbox DMDb integra estes modelos com outros dados geocientíficos, incluindo imagens de drones 3D, oferecendo aos geocientistas uma visão abrangente das formações geológicas nesta região única.

O Svalbox DMDb se destaca pela adesão aos princípios FAIR (encontrável, acessível, interoperável e reutilizável), o que significa que os dados e metadados compartilhados na base de dados podem ser facilmente localizados, acessados ​​e utilizados por outros pesquisadores. Cada entrada no banco de dados inclui dados brutos de entrada e dados de saída processados ​​e possui um DOI para rastreabilidade e citação.

Esta base de dados é particularmente valiosa para geocientistas que trabalham em Svalbard, bem como para fins educacionais. Os modelos digitais de afloramento fornecidos pelo Svalbox DMDb prolongam a temporada de campo indefinidamente e permitem o acesso a locais que normalmente são inacessíveis através do trabalho de campo tradicional. Isto ajuda os investigadores a prepararem-se melhor para as expedições e melhora a sua compreensão da paisagem do Árctico em rápida mudança, que está a passar por transformações significativas devido ao recuo glacial.

Um exemplo notável destacado no artigo Geosfera é o perfil Festningen, o único geótopo de Svalbard. Esta maravilha geológica abrange 400 milhões de anos e oferece uma estratigrafia vertical única ao longo de um transecto de 7 km. O Svalbox DMDb preserva estes registos geológicos em lapso de tempo, garantindo o seu significado científico para as gerações futuras.

O Svalbox DMDb continua a se expandir à medida que mais DOMs são adicionados ao banco de dados. A disponibilização destes modelos digitais já originou colaborações e publicações, contribuindo para o avanço da investigação científica no arquipélago de Svalbard.

