Mystery Light e Bang ouvidos no norte de Melbourne deixam especialistas em busca de respostas

Moradores no norte de Melbourne ficaram perplexos com um clarão de luz laranja seguido por uma forte explosão que ocorreu pouco antes das 9h de quarta-feira. As imagens do incidente foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, capturando o momento em que um residente de Doreen testemunhou o fenômeno enquanto recuperava algo de seu carro. Intrigado com o som, ele se aventurou na rua para investigar sua origem.

Segundo Sean Scanlon, morador de Doreen, o barulho era diferente de tudo que ele já tinha ouvido. “Isso abalou o chão e tirou todos os vizinhos de suas casas”, disse ele ao 7NEWS. A explosão não se restringiu apenas a Doreen, pois os residentes de Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek e Doncaster também relataram ter ouvido um grande estrondo.

Autoridades e especialistas do setor espacial ficaram intrigados com o evento, já que nenhuma atividade de meteoritos foi detectada na área. A Geoscience Australia não registrou nenhuma atividade sísmica e a empresa de eletricidade AusNet não encontrou evidências de explosões ou danos. O governo vitoriano confirmou que não houve detonações não autorizadas na pedreira próxima ou quaisquer obras rodoviárias em andamento.

Esta não é a primeira vez que tal incidente ocorre em Victoria. Em agosto, uma bola de luz semelhante acompanhada por um forte estrondo foi observada nos céus. A agência espacial determinou mais tarde que provavelmente eram destroços de um foguete russo Soyuz-2 que reentrou na atmosfera da Terra.

A causa da recente luz misteriosa e do estrondo no norte de Melbourne permanece desconhecida, deixando especialistas e residentes em busca ansiosa de respostas. As autoridades continuam a investigar o incidente para determinar a sua origem e natureza.

